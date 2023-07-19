'Người tình màn ảnh của Dương Dương' Vương Sở Nhiên có trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới?

Vương Sở Nhiên đang nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau khi Ngọc Cốt Dao và Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lên sóng cùng một lúc.

Gần đây có nhiều phim truyền hình công chiếu cùng lúc như Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Cốt Dao, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi… khiến cho Vương Sở Nhiên trở thành cái tên được tìm kiếm mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và các quốc gia châu Á. Bên cạnh diễn xuất ổn áp, Vương Sở Nhiên còn rất được lòng khán giả nhờ ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt đẹp không góc chết cùng một thần thái cực cuốn hút.

Mới đây, sau khi những bức ảnh cũ thời mới vào nghề và lúc còn nhỏ tuổi của Vương Sở Nhiên rò rỉ ra ngoài đã ngay lập tức gây bão cõi mạng, thu hút lượng tương tác khổng lồ. Thông qua loạt khoảnh khắc được dân tình chuyền tay nhau, có thể thấy rõ nữ diễn viên từ nhỏ đã xinh xắn và vô cùng đáng yêu.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2016, từng ghi tên mình trong dự án phim hấp dẫn như Tướng Quân Tại Thượng, Thanh Bình Nhạc, Yến Vân Đài, Thượng Thực,... Đầu năm 2023, với cú hit Nghe Nói Em Thích Tôi, hợp tác cùng Bành Quán Anh, công chúng mới thực sự để mắt tới cái tên Vương Sở Nhiên nhiều hơn. Chỉ trong vòng 7 tháng của năm 2023, Vương Sở Nhiên đã có tới 3 dự án cho ra mắt khán giả: Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Cốt Dao và Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Với mức độ “phủ sóng” cao như vậy, mỹ nhân sinh năm 1999 dù không muốn hot cũng khó. Thậm chí, cô còn được truyền thông Trung đánh giá là tiểu hoa nổi bật, có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay tại Cbiz.

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