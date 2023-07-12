Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'?

Sao quốc tế 12/07/2023 07:35

Vương Sở Nhiên đang là cái tên gây chú ý với khán giả khi có liên tiếp hai bộ phim lên sóng là "Khói lửa nhân gian của tôi" và "Ngọc Cốt Dao".

 

Vương Sở Nhiên đang là cái tên gây chú ý với khán giả khi có liên tiếp hai bộ phim lên sóng là "Khói lửa nhân gian của tôi" và "Ngọc Cốt Dao".

Trong Khói lửa nhân gian của tôi, Vương Sở Nhiên vào vai bác sĩ Hứa Thấm, xinh đẹp ôn nhu si tình. Hứa Thấm từ nhỏ được nhận nuôi trong gia đình giàu có, do đó, cô phải nghe lời mẹ chia tay với mối tình đầu Tống Diệm (Dương Dương đóng). Sau 10 năm, cô quay lại gặp Tống Diệm và muốn nối lại tình cảm với anh. Hứa Thấm tin rằng cô đã có đủ sự dũng cảm để phản bác lại những áp đặt từ mẹ nuôi. Thậm chí, cô còn quyết bỏ nhà ra đi để bảo vệ tình yêu.

Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 1

Còn với Ngọc cốt dao, Vương Sở Nhiên đóng quận chúa Tuyết Lộ, vốn là con dòng thứ, địa vị bị khinh rẻ, nên nàng quyết tâm trèo lên cao, lấy lòng những nhân vật có địa vị cao để trở thành hoàng hậu. Tuyết Lộ dưới sự thể hiện của Vương Sở Nhiên trở thành cô gái có dã tâm, tham vọng, nhưng vẫn chưa mất hết nhân tính, thậm chí còn nhiều lần bảo vệ em gái. Do đó, nhân vật này được khán giả đồng tình, thương cảm dù nửa chính nửa tà.

Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 2

Theo QQ, dù hai nhân vật trong hai bộ phim có tính cách trái ngược, Vương Sở Nhiên vẫn diễn xuất tự nhiên, mượt mà. Đặc biệt, mỹ nhân sinh năm 1999 có khả năng tạo tương tác tốt với bạn diễn, đẹp đôi bên Dương Dương, hay Vương Tử Kỳ, giúp khán giả hào hứng với câu chuyện của cô hơn.

Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 3Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 4

Về diễn xuất lẫn nhan sắc, Vương Sở Nhiên đều xếp top đầu trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1999. Nữ diễn viên dù đóng phụ hay chính nhưng vẫn gây tiếng vang như các vai trong Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Nghe nói em thích tôi... Do đó, cô dần được nhà sản xuất ưu ái, giao vai chính trong các dự án lớn.

Vương Sở Nhiên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Khi chưa nổi tiếng, người đẹp được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi", "Bản sao Lưu Diệc Phi", "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" nhờ có đường nét khuôn mặt giống với ngôi sao Thiên long bát bộ. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên cho biết cô và đàn chị có những nét khác nhau. Nữ diễn viên trẻ cũng không muốn bị khán giả nhớ tới nhờ hình ảnh giống Lưu Diệc Phi.

Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 5Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 6Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 7

Ngoài ra, Vương Sở Nhiên đang vướng tin hẹn hò với Dương Dương sau khi đóng chung trong phim Khói lửa nhân gian của tôi. Cặp sao bị cho là đã đi du lịch, trượt tuyết cùng nhau. Hồi tháng 5, truyền thông chụp được ảnh Vương Sở Nhiên tới khách sạn nơi Dương Dương đang ở. Cả hai không đi cùng nhau, song trợ lý của nam diễn viên tới đón cô lên. Ngày 6/7, hai nghệ sĩ lần đầu xuất hiện cùng nhau trong sự kiện quảng bá phim nhưng họ không hề ngượng ngùng hay né tránh. Thậm chí từ khóa "ánh mắt Dương Dương nhìn Vương Sở Nhiên" còn lọt vào top chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội.

Vương Sở Nhiên liệu có trở thành nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'? - Ảnh 8

Vương Sở Nhiên sở hữu nhan sắc thanh thuần với ánh mắt long lanh và bờ môi căng mọng. Cô cũng là một "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới và được giới truyền thông đánh giá là tiểu Hoa đán xinh đẹp nhất trong lứa diễn viên sinh sau năm 1995.

Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao'

Lý do 'người yêu tin đồn của Dương Dương' Vương Sở Nhiên lấn át nữ chính trong 'Ngọc Cốt Dao'

Bộ phim cổ trang Ngọc cốt dao thu hút sự chú ý của khán giả vì có sự tham gia của "đỉnh lưu" Tiêu Chiến, dàn mỹ nhân 9X sáng giá là Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên.

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