Hứa Khải trở thành lính cứu hỏa trong phim mới, liệu có lép vế trước Dương Dương, Nhậm Gia Luân?

Sao quốc tế 20/07/2023 16:30

Hứa Khải hiện đang tiếp xúc với một bộ phim khai thác chủ đề lính cứu hỏa mang tên "Hướng Hỏa Sinh Ra".

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Hứa Khải cũng đang tiếp xúc với một bộ phim khai thác chủ đề này, mang tên Hướng Hỏa Sinh Ra. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các thông tin liên quan tới tác phẩm bao gồm nội dung, đội ngũ chế tác đều vô cùng hiếm hoi.

Ngay sau đó, nhiều người đã chia thành hai phe với ý kiến trái ngược nhau, một bên khuyến khích Hứa Khải đóng tác phẩm này để các vai diễn của anh thêm đa dạng hơn, từ đó giúp anh tìm được hướng phát triển đúng đắn trong sự nghiệp diễn xuất.

Hứa Khải trở thành lính cứu hỏa trong phim mới, liệu có lép vế trước Dương Dương, Nhậm Gia Luân? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lại cho rằng ngoại hình của Hứa Khải không phù hợp với vai lính cứu hỏa. Màn hóa thân thất bại của Dương Dương, Nhậm Gia Luân và Cung Tuấn trước đó chính là minh chứng điển hình nhất mà "gà cưng" Vu Chính nên nhìn vào và cân nhắc cho thật kỹ. Thêm nữa, diễn xuất còn hạn chế của anh cũng cần phải trau dồi thêm.

 

Hứa Khải trở thành lính cứu hỏa trong phim mới, liệu có lép vế trước Dương Dương, Nhậm Gia Luân? - Ảnh 2

Hứa Khải bắt đầu được công chúng nhớ mặt nhờ cơn sốt Diên Hi Công Lược với vai diễn chàng Phó Hằng thâm tình. Mặc dù có “ông trùm” Vu Chính hỗ trợ hết mình, nhưng kể từ sau Diên Hi Công Lược, sự nghiệp của Hứa Khải lại cứ mãi dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá nào mới.

Hàng loạt những tác phẩm sau đó do anh đóng chính, bao gồm cả phim trọng điểm, đầu tư lớn, hiệu ứng đều bình thường, có thể kể tới như Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Thiên Cổ Quyết Trần, Thượng Thực, Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ,...

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