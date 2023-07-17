Đụng độ nhiều phim hot, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát âm thầm đi đến hồi kết

Gặp bất lợi khi lên sóng cùng thời điểm với “Vụng trộm không thể giấu” và “Trường phong độ”, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Na Trát lặng lẽ kết thúc ở tập 40.

Bộ phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính thức khép lại trong im ắng. Sau 40 tập, cặp chính Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) và Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) trải qua nhiều sóng gió và được hưởng hạnh phúc bên nhau. Bộ phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính thức khép lại trong im ắng Trên màn ảnh, Hứa Khải được khen tạo hình hợp với cổ trang, nhiều cảnh đánh võ đẹp mắt, tự nhiên, trong khi Na Trát vẫn xinh đẹp, song phong độ diễn xuất thiếu ổn định. Phần khác, dù cặp chính được khen ngợi về nhan sắc nhưng khi đứng chung khung hình, cả hai thiếu đi sự hòa hợp. Diễn xuất của cả hai cũng chưa cho thấy sự ăn ý.

Lí giải thêm về nguyên nhân thất bại của “Tuyết Ưng lĩnh chủ”, khán giả cho rằng, với một tác phẩm không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao, cốt truyện hấp dẫn chặt chẽ là điều quan trọng nhất để thu hút người xem, nhưng tác phẩm lại không làm được điều đó. Thất bại của bộ phim chính là vì không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao, cốt truyện hấp dẫn chặt chẽ Dù sở hữu nội dung thiên về nam tần võ hiệp, song phim thiếu đi sự cao trào, gay cấn. Kĩ xảo phim cũng bị chê qua loa, không đẹp mắt. Chưa kể, càng về cuối, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” tăng quá nhiều đất diễn cho tuyến phụ gây thừa thãi và loãng mạch phim. Trong khi dàn diễn viên phụ diễn non tay, nên không tạo được cảm xúc, sự kết nối với người xem.

Được biết, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” là một trong những dự án cấp S+ của Tencent, khai máy từ ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Hoành Điếm, thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị (Cà Chua). “Tuyết Ưng lĩnh chủ” là một trong những dự án cấp S+ của Tencent Phim là câu chuyện kể về Đông Bá Tuyết Ưng (do Hứa Khải thủ vai) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ, có hoàn cảnh đơn côi sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ lại bị bắt giam. Trong hành trình tu luyện, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (do Cổ Lực Na Trát thủ vai) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ, khí chất thanh tao, xinh đẹp mỹ miều, tính cách có phần lạnh lùng và cố chấp. Cả 2 cùng trải qua nhiều cửa ải sinh tử, mang lòng yêu nhau, kết thành phu thê, mở ra hành trình chiến đấu với Ma Tộc, thực hiện sứ mệnh bảo vệ Hạ Tộc. Sau cùng, Tuyết Ưng đã trở thành đỉnh cao Tuyết Ưng lĩnh chủ. Sự thất bại của bộ phim có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hứa Khải Sự thất bại của “Tuyết Ưng lĩnh chủ” được xem tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Hứa Khải, khi nam diễn viên vốn đặt nhiều kì vọng vào dự án lần này. Nguyên nhân chủ yếu là do khi đóng “Định luật 80/20 của tình yêu” cùng Dương Mịch, anh từng bị chê thể hiện kém, diễn xuất rập khuôn nên rất muốn thông qua dự án này để củng cố lại tên tuổi. Nhưng dù rất nỗ lực, lăn xả trong các cảnh quay, song sự trở lại của nam diễn viên vẫn không như kì vọng.

Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình Sau khi chính thức lên sóng vào ngày 21/6, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-o-nhieu-phim-hot-tuyet-ung-linh-chu-cua-hua-khai-co-luc-na-trat-am-tham-i-en-hoi-ket-602524.html