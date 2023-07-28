Hé lộ loạt ảnh cưới 'tình bể bình' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, dân tình xuýt xoa 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Tại phần bình luận, khán giả dành lời khen “có cánh” cho sự đẹp đôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Ngoài ra, nhiều bình luận giải vây cho cặp đôi cũng xuất hiện. Trong dự án này, Dương Dương và bạn diễn được khen hết lời vì sự đẹp đôi. Tuy nhiên, diễn xuất của cả hai vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cũng như phản ứng hóa học không được bùng nổ như kỳ vọng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" với loạt ảnh cưới của cặp đôi "phim giả tình thật" Dương Dương và Vương Sở Nhiên . Cụ thể, trong loạt ảnh, Dương Dương tay trong tay với Vương Sở Nhiên, cả hai diện trang phục cưới lộng lẫy. Khung cảnh đám cưới được trang trí cầu kỳ, đầy ắp hoa tươi. Trong khi Dương Dương bảnh bao trong bộ vest đen, thì cô dâu Vương Sở Nhiên lại đẹp điên đảo trong bộ váy trắng tinh.

Trước đó, vào ngày 22/4, trợ lý của Dương Dương đón Vương Sở Nhiên ở sảnh khách sạn, đưa lên phòng. Ngày hôm sau, Vương Sở Nhiên rời khách sạn đi làm, buổi tối lại quay về khách sạn, sáng hôm sau mới rời đi. Tới ngày 24/4, Vương Sở Nhiên một mình về khách sạn. Ngày 25/4, Dương Dương mới "xuất đầu lộ diện" khi làm thủ tục trả phòng.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên quen biết khi đóng chung Khói lửa nhân gian, chuẩn bị phát sóng. Nhiều fan "soi" ra cặp nghệ sĩ dùng ốp điện thoại giống nhau. Trước đó, họ bị nghi ngờ cùng du lịch Maldives, đi trượt tuyết chung... Trước tin đồn hẹn hò, ở chung khách sạn, cả hai chưa lên tiếng phản hồi.

Nội dung phim "Khói lửa nhân gian của tôi" xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.