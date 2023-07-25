Dương Dương và Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' trong hậu trường phim, 'phim giải tình thật' đúng như lời đồn?

Thời điểm hiện tại, Khói lửa nhân gian của tôi vẫn đang thu hút được nhiều sự chú ý. Trên phim, hai nhân vật Tống Diệm - Hứa Thấm mang tới cho khán giả một chuyện tình nhiều trắc trở nhưng cũng tuyệt đẹp. Còn ở ngoài đời, Dương Dương cùng với Vương Sở Nhiên lại khiến các fan xao xuyến vì những khoảnh khắc cực kỳ dễ thương, một trong số đó hình ảnh cả hai cực kỳ vui vẻ khi chụp hình cùng nhau.

Bên cạnh đó, kể từ khi phát sóng, tác phẩm này đã vấp phải không ít những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sức hút của phim là điều không cần phải bàn cãi khi mà những chủ đề về cặp đôi Tống Diệm - Hứa Thấm vẫn đang được chia sẻ cực nhiều ở các hội nhóm trên mạng xã hội.

Nội dung phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.