Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính luôn nhận về nhiều tranh cãi. Mới đây, dự án đã chính thức mở điểm douban 4.1 điểm với hơn 100 ngàn lượt vote với nhiều đánh giá 1 sao. Khán giả bày tỏ không quá bất ngờ với điểm số trên bởi diễn xuất, kịch bản,… bất ổn của bộ phim này.

Được biết, bộ phim mang đề tài về người lính cứu hỏa nhưng không ngừng gây tranh cãi khi cốt truyện sai kiến thức chuyên môn trầm trọng. Đáng chú ý, phân cảnh Tống Diệm dạy Hứa Thấm sử dụng bình chữa cháy nhưng cả hai lại chơi đùa, xịt bình cứu hỏa mịt mù dưới hầm gửi xe. Tình tiết trong phim sai đến nỗi phòng cứu hỏa Triều Châu (Trung Quốc) đã lên tiếng cảnh báo bình chữa cháy không phải là đồ chơi, sử dụng bình chữa cháy không đúng cách rất nguy hiểm.

Diễn xuất của nam chính Dương Dương cũng nhận về nhiều chỉ trích. Hình tượng lính cứu hỏa Tống Diệm được nhận xét là diễn chưa tới, nhiều phân cảnh còn khá “dầu mỡ”. Trong các cảnh thực hiện nhiệm vụ, Dương Dương có loạt biểu cảm khá “gồng”, cứng nhắc, không toát lên thần thái của người lính cứu hỏa.

Không chỉ vậy, phát ngôn của Dương Dương trước những nhận xét về diễn xuất cũng nhận không ít gạch đá. Sao nam lên tiếng: “Tôi nghĩ không cần để tâm quá mức những lời nói trên mạng, chỉ cần xem qua thôi. Kiên trì, biết bản thân muốn gì, vững bước con đường đã chọn là điều cần thiết. Diễn hết mình trong mỗi vai diễn, không có gì phải thẹn với lòng.” Việc nam nghệ sĩ không chịu lắng nghe ý kiến góp ý, tự tin thái quá đã mất điểm rất nhiều trong mắt khán giả.

Đáng chú ý, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây nhiều tranh cãi khi ‘mẹ đẻ’ của nguyên tác bị tố đạo văn. Tác giả Thẩm Nam Kiều đã đăng tải bằng chứng tố Cửu Nguyệt Hi đã đạo văn, lấy ý tưởng từ Anh Sợ Anh Yêu Em.

Được biết, Anh Sợ Anh Yêu Em vốn đã được xuất bản năm 2013. Tác giả này đã chỉ ra một loạt các điểm giống nhau của Một Tòa Thành Đang Chờ Anh (nguyên tác của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi) so với Anh Sợ Anh Yêu Em. Thẩm Nam Kiều đã đặt dấu hỏi lớn về hình tượng, tính cách nhân vật bố mẹ và mối quan hệ anh em nuôi Mạnh Yến Thần – Hứa Thấm.

Dù đã lên tiếng khẳng định bản thân không đạo văn nhưng việc chỉnh sửa, update tác phẩm này trên diễn đàn Tấn Giang như một “cái vả mặt” của Cửu Nguyệt Hi.