Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính

Sao quốc tế 11/07/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak tạo hình cổ trang của Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên. Bên cạnh đó, dân tình cũng soi ra được danh tính của nữ chính sau bao ngày đồn đoán.

Gây chú ý trong dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lên sóng gần đây, Dương Dương được công chúng quan tâm khi đang có mặt ở phim trường Phàm Nhân Tu Tiên. Mặc dù chưa chính thức khai máy lẫn hình ảnh poster nhân vật nhưng những ảnh leak của các diễn viên trên phim trường này luôn được công chúng quan tâm.

Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên. Mặc dù ảnh chất lượng thấp nhưng visual lại chất lượng cao của nam thần khiến công chúng một phen thích thú.

Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 2Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 3Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 4Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 5Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 6Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 7

Dù vậy, nhiều fan nguyên tác lại không hài lòng vì cho rằng Dương Dương không phù hợp nhân vật. Theo họ, tạo hình nhân vật Hàn Lập trong tiểu thuyết được mô tả vừa đen vừa tầm thường, đứng trong đám đông không ai để tới. Còn về Dương Dương có visual đẹp trai không cần bàn cãi cùng với làn da trắng, tuy nhiên, đây lại chính là khuyết điểm khiến họ nhận định anh chàng không phù hợp với mô tả nhân vật.

Bên cạnh đó, thông qua loạt ảnh leak, dân tình tinh mắt đã soi ra được danh tính nữ chính sau nhiều lời đồn đoán. Theo đó, nữ chính sẽ cùng ‘nên duyên’ với Dương Dương chính là nữ diễn viên Kim Thần.

Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 8

Nhiều khán giả khá hài lòng với nữ chính Kim Thần vì cô nàng vốn sở hữu visual khí chất sắc sảo thoát tục và tạo hình đẹp lộng lẫy như thiên tiên nên phù hợp với dự án cổ trang lần này.

Rộ loạt ảnh Dương Dương trên phim trường Phàm Nhân Tu Tiên, dân tình soi ra được danh tính nữ chính - Ảnh 9

Nói về nội dung của Phàm Nhân Tu Tiên, bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.

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Từ khóa:   Dương Dương Phàm Nhân Tu Tiên Kim Thần sao hoa ngữ cbiz

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