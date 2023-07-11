Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Sao quốc tế 11/07/2023 10:32

Mặc dù Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi luôn giữ nhiệt hot về lượt xem nhưng diễn xuất của Dương Dương luôn là đề tài gây tranh cãi.

Dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương DươngVương Sở Nhiên đóng chính lên sóng thời gian qua nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim luôn nằm trong top bảng xếp hạng về lượt xem ở thời điểm hiện tại.

Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 1Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 2

Tuy nhiên, diễn xuất lẫn tạo hình của nam chính Dương Dương luôn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì diễn xuất của anh chàng trong tập mới nhất. Theo đó, trong phân cảnh nhân vật Tống Diệm (Dương Dương) nằm ngủ bị chê gồng và gượng ép. Tư thế nằm ngủ này của anh được cho là quá ‘rập khuôn’ tạo cảm giác không thật và cộng thêm lối diễn xuất ‘một màu’ xuyên suốt bộ phim của nam diễn viên.

Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 3

Trước đó, Dương Dương đã nhận về ý kiến trái chiều vì visual không hợp với tạo hình lính cứu hỏa. Được biết, anh chàng vốn sở hữu gương mặt điển trai, thư sinh không phù hợp với hình ảnh người lính cứu hỏa rắn rỏi, gan dạ, quả cảm trong nguyên tác. Lối diễn có những hành động quá lố, tự luyến của Dương Dương xuất hiện trong nhiều phân cảnh, từ việc thực hiện động tác của lính cứu hỏa, hay khi uống nước sau khi làm nhiệm vụ,...

Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 4

 

Nhiều khán giả nhận dịnh rằng Dương Dương chỉ hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại, khó có thể lấn sân các dòng phim chính kịch có chiều sâu về nội dung, nặng tâm lý.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Dương Dương bị chê diễn xuất 'rập khuôn' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 5

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (Dương Dương) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo 'cơm áo gạo tiền' trong cuộc sống thường nhật

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