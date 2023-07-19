Dương Dương và Vương Sở Nhiên có cảnh nóng 'bùng cháy' trong phim mới, liệu 'phim giả tình thật' có đúng như lời đồn?

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện đang là bộ phim Hoa ngữ hot nhất mùa hè năm nay.
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Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đang càng ngày càng hấp dẫn. Hơn bao giờ hết, các khán giả đang rất mong chờ vào loạt cảnh tình cảm của cặp đôi chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên.
Cụ thể, trong tập 25 phim "Khói lửa nhân gian của tôi", điều mà các khán giả vô cùng chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) chính thức quay về bên nhau sau nhiều trắc trở, giày vò. Không chỉ vậy, Hứa Thấm còn nói rằng mình muốn kết hôn với Tống Diệm. Sau đó, hai nhân vật đã có một cảnh nóng vừa lãng mạn, vừa vô cùng rực lửa, đánh dấu chương mới trong chuyện tình của cặp đôi. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đang cảm thấy phấn khích.
Trước đó, vào ngày 10/5, tay săn ảnh Lưu Đại Chùy vừa tung hình ảnh và clip cho thấy Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò khiến dư luận xứ Trung dậy sóng.
Theo Lưu Đại Chùy, Dương Dương và Vương Sở Nhiên cùng đến một khách sạn tại Thượng Hải trong 4 ngày 3 đêm từ 22-25/4. Người đẹp sinh năm 1999 được trợ lý của Dương Dương đón vào, còn nam diễn viên không xuất hiện. Đến ngày 25/4, hai người lần lượt rời khách sạn. Trước tin đồn hẹn hò, ở chung khách sạn, cả hai chưa lên tiếng phản hồi.
Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Trong phim, Dương Dương vào Tống Diệm - một người lính cứu hỏa, còn Vương Sở Nhiên đảm nhận vai bác sĩ Hứa Thấm. Xuyên suốt toàn bộ mạch phim là câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít trắc trở, gian truân của Tống Diệm và Hứa Thấm.