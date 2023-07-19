Dương Dương và Vương Sở Nhiên có cảnh nóng 'bùng cháy' trong phim mới, liệu 'phim giả tình thật' có đúng như lời đồn?

Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đang càng ngày càng hấp dẫn. Hơn bao giờ hết, các khán giả đang rất mong chờ vào loạt cảnh tình cảm của cặp đôi chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

Cụ thể, trong tập 25 phim "Khói lửa nhân gian của tôi", điều mà các khán giả vô cùng chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) chính thức quay về bên nhau sau nhiều trắc trở, giày vò. Không chỉ vậy, Hứa Thấm còn nói rằng mình muốn kết hôn với Tống Diệm. Sau đó, hai nhân vật đã có một cảnh nóng vừa lãng mạn, vừa vô cùng rực lửa, đánh dấu chương mới trong chuyện tình của cặp đôi. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đang cảm thấy phấn khích.