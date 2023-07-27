Cụ thể, trong phần cuối của phim, nhà họ Mạnh xảy ra hỏa hoạn và Tống Diệm là người trực tiếp cứu Phó Văn Anh - mẹ nuôi của bạn gái Hứa Thấm khỏi đám cháy. Bên cạnh đó, phim có cảnh Tống Diệm và Mạnh Yến Thần bắt tay nhau làm hòa, kết thúc những mâu thuẫn trước đó. Phim cũng có phân đoạn chủ tịch Mạnh hỏi Hứa Thấm về các thủ tục trong đám cưới của con gái. Hứa Thấm cùng bố mẹ và anh trai nuôi ăn bữa cơm vui vẻ.

Mới đây, kết phim “Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương và Vương Sở Nhiên diễn chính đã được hé lộ. Tuy nhiên, bộ phim lại nhận nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng vì đa phần khán giả cho rằng phim đang phá nát cái kết trong nguyên tác “Một tòa thành đang chờ anh”.

Bên cạnh đó, tình tiết mẹ nuôi của Hứa Thấm “quay xe” ủng hộ Hứa Diệm hoàn toàn được sáng tạo mới, không có trong nguyên tác. Trong truyện, đến cuối cùng, mẹ Hứa Thấm vẫn không chấp nhận Tống Diệm, buộc Hứa Thấm phải đoạn tuyệt tình mẹ con với bà. Cặp đôi chính vẫn bên nhau. Dù không có sự ủng hộ mối quan hệ của con gái nhưng gia đình họ Mạnh không bỏ sức cấm cản cặp đôi nữa.

Trước đó, phim bị chê vì có những phân đoạn thể hiện sự xem nhẹ yếu tố cứu hỏa và y tế (nam, nữ chính không thể hiện sự cấp bách trong khi cứu người), tạo hình của Dương Dương trong vai nam chính Tống Diệm không phù hợp, diễn xuất của nam thần màn ảnh bị đơ cứng,… Với những hình ảnh của tập cuối, đoàn phim bị cho là muốn "đánh nhanh thắng nhanh" để gỡ gạc lại rating cũng như thiện cảm của khán giả.

Dù kết phim có hậu nhưng khán giả tỏ ra không hài lòng. Lý do là họ cho rằng tình tiết kết phim khiên cưỡng, khác xa so với nguyên tác. Một số người cho rằng phim "chạy nước rút" quá hấp tấp, cả phim vô cùng căng thẳng nhưng ở tập cuối thì tất cả mâu thuẫn lại được hóa giải một cách nhẹ nhàng.

Nội dung phim "Khói lửa nhân gian của tôi" xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.