Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu

Đêm nhạc Born pink của Blackpink diễn ra tối 29/7 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 30.000 khán giả đến xem trực tiếp.

Đêm nhạc đầu tiên của Blackpink tại Hà Nội đã diễn ra với nhiều khoảnh khắc để lại ấn tượng khó quên cho người hâm mộ Việt Nam. Trong buổi diễn đầu tiên tại Việt Nam, các thành viên Blackpink mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, được khen về chất lượng hình ảnh, âm thanh "đã tai, đã mắt". Người hâm mộ cũng tận hưởng nhiều cảm xúc, trải nghiệm "khó quên". Mặc dù trước đêm diễn Born Pink ngày 29/7, tình trạng nhượng vé/ trao đổi vé diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội và ngay trên SVĐ Mỹ Đình. Do lượng cung áp đảo lượng cầu, hầu hết các bên phe vé đều cắn răng bán lỗ lên đến 50-70% giá vé gốc, những mong gỡ gạc phần nào số tiền đã bỏ ra. Tuy nhiên, biến số đã xảy ra ngay sau khi Blackpink kết thúc đêm diễn đầu tiên giúp thị trường này có cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Dân tình ráo riết tìm mua vé concert ngày 2 Cụ thể, nhờ hiệu ứng quá ấn tượng xuyên suốt buổi diễn của 4 cô gái Hắc Hường, dân tình lập tức săn lùng ráo riết vé Born Pink ngày 2, diễn ra vào hôm nay (30/7). Dạo nhanh một vòng mạng xã hội, một hội nhóm trao đổi vé concert cho biết, tại thời điểm này người tìm mua vé tăng vọt. Trước đó vài ngày, giá vé các hạng như VIP, Platinum, CAT 1-2-3 được chào bán với mức giá vô cùng rẻ, chỉ bằng 1/3 hay một nửa so với giá mua trên website. Thì hôm nay, chúng đã trở lại đúng với giá trị ban đầu, được chào bán bằng thậm chí cao hơn rất nhiều so với giá gốc.

Ngay lúc này mới thấy rõ sức ảnh hưởng "khủng" của Blackpink, có khả năng thao túng luôn thị trường vé Theo đó, vé VIP (gốc 9,8 triệu) được xả lỗ chạm đáy 4 triệu thì nay đã tăng vọt lên 11 triệu. Ngay lúc này mới thấy rõ sức ảnh hưởng "khủng" của BLACKPINK, có khả năng thao túng luôn thị trường vé. Phe vé như được tiếp thêm sức mạnh, giành vị thế "cửa trên" và bắt đầu thỏa sức "hét giá". Một cặp VIP hàng AA - khu vực sát sân khấu nơi BLACKPINK biểu diễn được rao bán lên đến 28 triệu/cặp. Nếu giao dịch thành công, người bán có thể thu lời 8,4 triệu đồng tiền chênh lệch. Có tài khoản cho biết, họ được báo giá lên tới 40 triệu cho 1 cặp VIP. Tuy nhiên, dân tình cũng tỉnh táo khẳng định đây là một mức giá "giời ơi đất hỡi", không dại gì chi tiền mua. Không chỉ vé VIP, hạng Platinum cũng nhảy vọt. Nếu như giá gốc của Platinum chỉ là 7,8 triệu thì người bán này đang rao gần như gấp đôi, lên đến 14 triệu. Blackpink kết thúc buổi diễn ngày đầu tiên thành công vượt sức tưởng tượng Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang. Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... Đêm nhạc thứ 2 của Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 30/7.

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương Tối 29/7, SVĐ Mỹ Đình chính thức sáng đèn với đêm concert Born Pink của BLACKPINK, đây là sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất của khán giả trong thời gian vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-quay-xe-sau-concert-ngay-1-cua-blackpink-hoi-phe-ve-rao-ban-mot-cap-vip-len-en-40-trieu-606096.html