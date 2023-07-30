Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu

Sao quốc tế 30/07/2023 09:10

Đêm nhạc Born pink của Blackpink diễn ra tối 29/7 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 30.000 khán giả đến xem trực tiếp.

Đêm nhạc đầu tiên của Blackpink tại Hà Nội đã diễn ra với nhiều khoảnh khắc để lại ấn tượng khó quên cho người hâm mộ Việt Nam. Trong buổi diễn đầu tiên tại Việt Nam, các thành viên Blackpink mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, được khen về chất lượng hình ảnh, âm thanh "đã tai, đã mắt". Người hâm mộ cũng tận hưởng nhiều cảm xúc, trải nghiệm "khó quên".

Mặc dù trước đêm diễn Born Pink ngày 29/7, tình trạng nhượng vé/ trao đổi vé diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội và ngay trên SVĐ Mỹ Đình. Do lượng cung áp đảo lượng cầu, hầu hết các bên phe vé đều cắn răng bán lỗ lên đến 50-70% giá vé gốc, những mong gỡ gạc phần nào số tiền đã bỏ ra. Tuy nhiên, biến số đã xảy ra ngay sau khi Blackpink kết thúc đêm diễn đầu tiên giúp thị trường này có cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu - Ảnh 1
Dân tình ráo riết tìm mua vé concert ngày 2

Cụ thể, nhờ hiệu ứng quá ấn tượng xuyên suốt buổi diễn của 4 cô gái Hắc Hường, dân tình lập tức săn lùng ráo riết vé Born Pink ngày 2, diễn ra vào hôm nay (30/7). Dạo nhanh một vòng mạng xã hội, một hội nhóm trao đổi vé concert cho biết, tại thời điểm này người tìm mua vé tăng vọt.

Trước đó vài ngày, giá vé các hạng như VIP, Platinum, CAT 1-2-3 được chào bán với mức giá vô cùng rẻ, chỉ bằng 1/3 hay một nửa so với giá mua trên website. Thì hôm nay, chúng đã trở lại đúng với giá trị ban đầu, được chào bán bằng thậm chí cao hơn rất nhiều so với giá gốc.

Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu - Ảnh 2Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu - Ảnh 3
Ngay lúc này mới thấy rõ sức ảnh hưởng "khủng" của Blackpink, có khả năng thao túng luôn thị trường vé

Theo đó, vé VIP (gốc 9,8 triệu) được xả lỗ chạm đáy 4 triệu thì nay đã tăng vọt lên 11 triệu. Ngay lúc này mới thấy rõ sức ảnh hưởng "khủng" của BLACKPINK, có khả năng thao túng luôn thị trường vé.

Phe vé như được tiếp thêm sức mạnh, giành vị thế "cửa trên" và bắt đầu thỏa sức "hét giá". Một cặp VIP hàng AA - khu vực sát sân khấu nơi BLACKPINK biểu diễn được rao bán lên đến 28 triệu/cặp. Nếu giao dịch thành công, người bán có thể thu lời 8,4 triệu đồng tiền chênh lệch.

Có tài khoản cho biết, họ được báo giá lên tới 40 triệu cho 1 cặp VIP. Tuy nhiên, dân tình cũng tỉnh táo khẳng định đây là một mức giá "giời ơi đất hỡi", không dại gì chi tiền mua.

Không chỉ vé VIP, hạng Platinum cũng nhảy vọt. Nếu như giá gốc của Platinum chỉ là 7,8 triệu thì người bán này đang rao gần như gấp đôi, lên đến 14 triệu.

Khán giả 'quay xe' sau concert ngày 1 của Blackpink, hội phe vé rao bán một cặp VIP lên đến 40 triệu - Ảnh 4
Blackpink kết thúc buổi diễn ngày đầu tiên thành công vượt sức tưởng tượng

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang. Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Đêm nhạc thứ 2 của Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 30/7.

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Tối 29/7, SVĐ Mỹ Đình chính thức sáng đèn với đêm concert Born Pink của BLACKPINK, đây là sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất của khán giả trong thời gian vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Blackpink sao Hàn Quốc concert Born Pink

TIN LIÊN QUAN

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này

Khó Dỗ Dành chọn nữ chính là Vương Sở Nhiên, liệu Trương Lách Hách có cơ hội 'nên duyên' cùng?

Khó Dỗ Dành chọn nữ chính là Vương Sở Nhiên, liệu Trương Lách Hách có cơ hội 'nên duyên' cùng?

Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai?

Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 42 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 42 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn