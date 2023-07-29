Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit

Sao quốc tế 29/07/2023 20:24

Tối 29/7, concert đầu tiên của BLACKPINK tại Việt Nam đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Dù cơn mưa đổ xuống sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngay sát giờ biểu diễn của đêm đầu tiên nhưng không khí vẫn “nóng” lên từng phút chờ đón những màn thể hiện của 4 cô gái nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BlackPink.

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 1Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 2Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 3

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 4
Các cô gái mở màn cực cháy 

Không để người hâm mộ chờ lâu, 4 cô gái nhà YG đã chính thức xuất hiện, đốt cháy cả SVĐ bằng loạt siêu hit, mở màn là How You Like That, kế đó, những ca khúc như Kill This Love, Pretty Savage, Whistle... cũng lần lượt được thể hiện vô cùng mãn nhãn. 

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 5

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 6
 Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu

Ngay khi âm nhạc vừa được phát lên, cả SVĐ như bùng nổ. Toàn bộ chỗ ngồi được các fan phủ kín bởi màu hồng của Lighstick.

Được biết, trước đó, vào ngày 28/7, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã chính thức công bố danh mục 22 bài hát đã được phê duyệt, chấp thuận cho show diễn lần này của BLACKPINK. Ngoài 13 ca khúc đã được công bố trước đó, người hâm mộ không khỏi vỡ òa khi Sở Văn hóa và Thể thao quyết định bổ sung thêm 9 tiết mục khác, toàn những bản hit đình đám như: How You Like That, Kill This Love, Crazy Over You, Pink Venom,... 

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 7Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 8

Concert Born Pink Hà Nội bắt đầu lên nhạc: 4 thành viên lộ diện, visual 'đỉnh của chóp', đốt cháy sân khấu bằng loạt siêu hit - Ảnh 9
 Biển lightstick hồng của Blinks Việt Nam

Đặc biệt, những sân khấu solo của 4 thành viên BLACKPINK như: Flower (Jisoo), Money (Lisa), On The Ground - Gone (Rosé), You & Me (Jennie) cũng sẽ được chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng. 

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Ít giờ trước buổi mở màn đêm nhạc Born Pink Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mọi động thái của 4 nàng nhóm BlackPink đều được CĐM quan tâm.

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Từ khóa:   BLACKPINK Concert Born Pink

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