Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Sao quốc tế 29/07/2023 19:25

Ít giờ trước buổi mở màn đêm nhạc Born Pink Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mọi động thái của 4 nàng nhóm BlackPink đều được CĐM quan tâm.

Chỉ còn ít giờ nữa, concert đẳng cấp quốc tế của BlackPink mang tên Born Pink Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, vào tối muộn ngày 28/7 4 cô gái nhà YG đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 1

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 2
 4 cô nàng ra sân bay đến Việt Nam vào tối qua

Ngay lúc này, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất để 'Hắc Hường' thoả sức bùng nổ trên sân khấu đầu tiên tại Việt Nam. Trước giờ G, không chỉ fan hâm mộ mà cả 4 mẩu nhà BlackPink cũng hào hứng không kém.

Main Vocal - Rosé gây chú ý khi đăng bức ảnh check-in trước gương lên trang cá nhân. Dựa theo khung cảnh xung quanh, có thể đoán được đây là bức ảnh mỹ nhân sinh năm 1997 chụp tại hậu trường concert Born Pink diễn ra tại Pháp. Trong ảnh, Rosé diện áo khoét eo táo bạo, khoe thân hình mảnh mai. Đây cũng là 1 trong những outfit mà cô nàng có thể sẽ diện tại đêm diễn ở Việt Nam.

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 3
Rosé khiến fan đứng ngồi không yên  

Trước đó, cô nàng cũng chụp ảnh giỏ hoa chào mừng BlackPink đến Hà Nội. Trên giỏ hoa có ghi cả tiếng Việt Nam và tiếng Anh với nội dung: "Chào mừng Rosé đến Việt Nam. Chúc bạn ngày cuối tuần tuyệt vời tại Việt Nam".

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 4
Giọng ca chính của BlackPink check-in ở Hà Nội

Không kém cạnh đàn em, chị cả Jisoo cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị tặng hoa khi cô đặt chân đến đất nước hình chữ S. Nữ ca sĩ hào hứng với sự chào đón của cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Cô đồng thời chia sẻ ảnh tour diễn Born Pink cùng dòng chữ "Sớm gặp các bạn tại Việt Nam" bằng tiếng Anh.

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 5
Bài đăng của Jisoo

Trong 2 lần giao lưu trên MXH trước khi đến Hà Nội, Jisoo cho biết vẫn đang suy nghĩ sẽ làm kiểu tóc gì cho Born Pink tại Việt Nam, đủ để thấy sự háo hức của chị cả Hắc Hường. 

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 6Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy - Ảnh 7

Born Pink là tour diễn thế giới thứ hai của BlackPink, bắt đầu từ tháng 10/2022. Hà Nội, Việt Nam là điểm đến cuối cùng trên tổng số hơn 60 đêm diễn khắp thế giới. Hai đêm nhạc của BlackPink tại Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, ghi nhận ban đầu thu hút khoảng 67.000 khán giả.

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Charlie Puth và BLACKPINK là những nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn trong tháng 7 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   BLACKPINK Born Pink Rosé

TIN LIÊN QUAN

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

Jisoo (BLACKPINK) tung teaser nhá hàng nhưng sao trông "na ná" đợt solo của Jennie thế này?

Jisoo (BLACKPINK) tung teaser nhá hàng nhưng sao trông "na ná" đợt solo của Jennie thế này?

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Phim mới của Trương Tân Thành vừa ra mắt đã khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ vì 'cả gan' làm điều này với Rose (Blackpink)

Phim mới của Trương Tân Thành vừa ra mắt đã khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ vì 'cả gan' làm điều này với Rose (Blackpink)

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn