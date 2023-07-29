Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Chỉ còn ít giờ nữa, concert đẳng cấp quốc tế của BlackPink mang tên Born Pink Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, vào tối muộn ngày 28/7 4 cô gái nhà YG đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

Main Vocal - Rosé gây chú ý khi đăng bức ảnh check-in trước gương lên trang cá nhân. Dựa theo khung cảnh xung quanh, có thể đoán được đây là bức ảnh mỹ nhân sinh năm 1997 chụp tại hậu trường concert Born Pink diễn ra tại Pháp. Trong ảnh, Rosé diện áo khoét eo táo bạo, khoe thân hình mảnh mai. Đây cũng là 1 trong những outfit mà cô nàng có thể sẽ diện tại đêm diễn ở Việt Nam.

Ngay lúc này, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất để 'Hắc Hường' thoả sức bùng nổ trên sân khấu đầu tiên tại Việt Nam. Trước giờ G, không chỉ fan hâm mộ mà cả 4 mẩu nhà BlackPink cũng hào hứng không kém.

Rosé khiến fan đứng ngồi không yên

Trước đó, cô nàng cũng chụp ảnh giỏ hoa chào mừng BlackPink đến Hà Nội. Trên giỏ hoa có ghi cả tiếng Việt Nam và tiếng Anh với nội dung: "Chào mừng Rosé đến Việt Nam. Chúc bạn ngày cuối tuần tuyệt vời tại Việt Nam".

Giọng ca chính của BlackPink check-in ở Hà Nội

Không kém cạnh đàn em, chị cả Jisoo cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị tặng hoa khi cô đặt chân đến đất nước hình chữ S. Nữ ca sĩ hào hứng với sự chào đón của cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Cô đồng thời chia sẻ ảnh tour diễn Born Pink cùng dòng chữ "Sớm gặp các bạn tại Việt Nam" bằng tiếng Anh.

Bài đăng của Jisoo

Trong 2 lần giao lưu trên MXH trước khi đến Hà Nội, Jisoo cho biết vẫn đang suy nghĩ sẽ làm kiểu tóc gì cho Born Pink tại Việt Nam, đủ để thấy sự háo hức của chị cả Hắc Hường.

Born Pink là tour diễn thế giới thứ hai của BlackPink, bắt đầu từ tháng 10/2022. Hà Nội, Việt Nam là điểm đến cuối cùng trên tổng số hơn 60 đêm diễn khắp thế giới. Hai đêm nhạc của BlackPink tại Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, ghi nhận ban đầu thu hút khoảng 67.000 khán giả.