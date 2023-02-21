Mới đây nhất bộ phim Quang Uyên (Vực Sâu) đã âm thầm cho lên sóng 8 tập đầu tiên khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng - Đọc Thầm của tác giả Priest, đồng thời cũng đánh dấu cho màn comeback đáng được chờ đợi của Trương Tân Thành. Dẫu vậy, vừa ra mắt chưa được bao lâu dự án đã phải nhận lấy điểm đen cực lớn chỉ vì có hành động không đẹp với một nữ ca sĩ Kpop nổi tiếng.

Bức ảnh khiến fan Kpop nổi điên - Ảnh: Internet

Trước đó bộ phim Quang Uyên đang vướng không ít tranh cãi về tạo hình và cả diễn xuất của nhân vật chính Phí Độ (trong phim đổi tên thành Bùi Tố) do Trương Tân Thành thủ vai. Cụ thể, nhiều người cho rằng kiểu tóc cùng lối trang điểm của nam diễn viên hoàn toàn không phù hợp. Thậm chí, cũng vì điều này mà khiến cho nhan sắc của nam diễn viên tụt dốc một cách đáng kể.