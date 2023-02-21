Hình ảnh của Rosé (BlackPink) để minh họa việc gái bán mại dâm khiến dân tình vô cùng phẫn nộ.
- Phim mới của Angelababy và Mã Thiên Vũ tung poster mới, phản ứng của netizen kiểu: 'Đẹp nhưng vẫn có nét đơ'
- Bất ngờ bị đào lại ảnh quá khứ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp
Mới đây nhất bộ phim Quang Uyên (Vực Sâu) đã âm thầm cho lên sóng 8 tập đầu tiên khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng - Đọc Thầm của tác giả Priest, đồng thời cũng đánh dấu cho màn comeback đáng được chờ đợi của Trương Tân Thành. Dẫu vậy, vừa ra mắt chưa được bao lâu dự án đã phải nhận lấy điểm đen cực lớn chỉ vì có hành động không đẹp với một nữ ca sĩ Kpop nổi tiếng.
Trước đó bộ phim Quang Uyên đang vướng không ít tranh cãi về tạo hình và cả diễn xuất của nhân vật chính Phí Độ (trong phim đổi tên thành Bùi Tố) do Trương Tân Thành thủ vai. Cụ thể, nhiều người cho rằng kiểu tóc cùng lối trang điểm của nam diễn viên hoàn toàn không phù hợp. Thậm chí, cũng vì điều này mà khiến cho nhan sắc của nam diễn viên tụt dốc một cách đáng kể.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây, có người phát hiện đoàn phim Quang Uyên đã dùng ảnh của Rosé (BlackPink) để minh họa cho việc gái bán mại dâm khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Cụ thể, netizen đã nhìn ra ảnh Rosé bất ngờ bị photoshop thành nhân vật trong web đen. Trước mắt, phía bộ phim đã xoá cảnh tranh cãi và chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
Hiện tại, người hâm mộ của nữ idol nổi tiếng Kpop đang tỏ ra rất tức giận và cho rằng phía đoàn làm phim không tôn trọng Rosé. Không biết đây có phải là ý tưởng của đoàn làm phim hay không nhằm gây sự chú ý ngay từ những tập đầu tiên nhưng có thể thấy hệ quả của nó mang lại dường như có thể khiến cho dự án này nhận phải sự tẩy chay cực kỳ lớn từ người hâm mộ Châu Á bởi Rose là một trong những nữ idol có lượng fan lớn bậc nhất khu vực này.