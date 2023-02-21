Vừa comeback chưa được bao lâu, Hạ Hoa của Ngôn Thừa Húc tiếp tục gặp rắc rối vì cảnh quay với sao nữ kém 21 tuổi

Sao quốc tế 21/02/2023 12:08

Ngôn Thừa Húc kể từ sau khi trở lại vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, Ngôn Thừa Húc trở lại màn ảnh với bộ phim Hạ Hoa. Anh đóng cặp với Từ Nhược Hàm. Tác phẩm sau khi phát sóng không nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, thậm chí còn nhận lấy một vài lời chỉ trích gay gắt từ phía netizen. 

Vừa comeback chưa được bao lâu, Hạ Hoa của Ngôn Thừa Húc tiếp tục gặp rắc rối vì cảnh quay với sao nữ kém 21 tuổi - Ảnh 1
Ngôn Thừa Húc - Ảnh: Internet

Hạ Hoa được chú ý khi có sự góp mặt của Ngôn Thừa Húc và Từ Nhược Hàm. Phim có cốt truyện về tình yêu lứa đôi nồng nhiệt nhưng đến cuối cùng âm dương cách biệt dựa trên tiểu thuyết Anh đến trong cơn mưa mùa hạ.

Hạ Hoa kể về những ngày cuối đời của cô gái mắc bệnh máu trắng Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm). Trong chuyến thăm quê, cô gặp gỡ Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc). Tiêu Hàn là nghệ nhân làm vườn, gặp chấn thương tâm lý vì bị bạn gái phản bội, sự nghiệp thất bại. Cú sốc khiến anh trở nên lạnh lùng, vô cảm và về quê làm thợ cắt tóc.

Vừa comeback chưa được bao lâu, Hạ Hoa của Ngôn Thừa Húc tiếp tục gặp rắc rối vì cảnh quay với sao nữ kém 21 tuổi - Ảnh 2

Vừa comeback chưa được bao lâu, Hạ Hoa của Ngôn Thừa Húc tiếp tục gặp rắc rối vì cảnh quay với sao nữ kém 21 tuổi - Ảnh 3
 Tình tiết trong phim khiến nhiều người không hài lòng - Ảnh: Internet

Sau đó, Hà Nhiễm tán tỉnh Tiêu Hàn. Nụ cười trong sáng, tinh thần hoạt bát của cô gái khiến Tiêu Hàn mở lòng và cả hai bắt đầu tình yêu mãnh liệt. Theo đúng nguyên tác, họ sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống như tình nhân bình thường cho đến khi Hà Nhiễm qua đời.

Là bộ phim lãng mạn nhưng tuyến tình cảm trong Hạ Hoa cho cảm giác gượng gạo. Tác phẩm chứa đựng nhiều tình tiết phi logic, sến sẩm và lời thoại cũ nhàm.

Ngoài ra ngoại hình và tuổi tác của Ngôn Thừa Húc bị cho là không còn phù hợp với phim thần tượng yêu đương. Thậm chí, một số người còn tin rằng phía nhà sản xuất đã phải sử dụng công nghệ để làm cho gương mặt của anh chàng phù hợp với bạn diễn kém mình tới 21 tuổi. 

Ngoài ra, việc Ngôn Thừa Húc trở nên táo bạo hơn, thực hiện dày đặc cảnh khoe cơ bắp, cảnh nóng với người đẹp Từ Nhược Hàm, cũng khiến khán giả đặt câu hỏi. Có ý kiến nghi ngờ nam diễn viên muốn dựa vào cảnh gây sốc để được chú ý, hoặc chăng vì túng tiền anh mới vội vàng đồng ý tham gia Hạ Hoa dù từng trải qua thất bại khi đóng cặp với Thẩm Nguyệt - nữ diễn viên kém 20 tuổi - cách đây 2 năm.

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