Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này

Sao quốc tế 29/07/2023 19:29

"Ngọc cốt dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn dù gây nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn lập nhiều thành tích sau khi chính thức kết thúc.

Sau thành công của "Vùng biển trong mơ ấy", Tiêu Chiến được kì vọng sẽ tạo ra thêm kỉ lục cho mình khi trở lại dòng phim sở trường với "Ngọc Cốt Dao".

Tuy nhiên, từ thời điểm lên sóng, "Ngọc cốt dao" vướng nhiều lùm xùm. Trong đó, nhan sắc gây thất vọng của Nhậm Mẫn được nhắc đến nhiều nhất. Thêm nữa, nội dung của phim cũng gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị đánh giá phi lý. Hiện tại, phim đã chính thức khen lại sau 40 tập phát sóng. Bộ phim chọn cái kết mở với nhiều khả năng sẽ có phần 2 lên sóng.

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này - Ảnh 1

Theo đó, hai nền tảng Tiểu Hồng Thư và Douyin dành những lời đánh giá tốt về "Ngọc cốt dao". Douyin của phim đã có 1 triệu fan, còn hashtag đang có 1 tỉ lượt phát. Tuy nhiên, có được thành tích này, truyền thông Hoa ngữ đánh giá phần lớn thuộc về công lao của Tiêu Chiến.

Chính nhờ sức hút từ tên tuổi của nam tài tử đã giúp "Ngọc cốt dao" chuyển mình từ một tác phẩm bị chê bai nhiều điểm đã "hạ cánh" an toàn và thu được không ít thành tích tốt.

Trong bảng xếp hạng Vân Hợp, "Trường tương tư" đang xếp top đầu với 61,87 triệu lượt xem, trong đó "Ngọc cốt dao" cũng mang về 16,07 triệu lượt xem. Trong khi đó vị trí số hai thuộc về Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) 9.34 của phim "Vùng biển trong mơ ấy". Có thể nói, sức hút của Tiêu Chiến khá đáng nể khi 2 vị trí đầu bảng đều có sự góp mặt của anh.

 

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này - Ảnh 2

Ngọc Cốt Dao kể về thế tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc Xích Chu Nhan (Nhậm Mẫn) nhiệt tình trượng nghĩa, nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau ba năm. Quy Tà dâng lên, Không Tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên - Chỉ Uyên chính là Hải hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm Ngọc Cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm.

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