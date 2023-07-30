Khó Dỗ Dành chọn nữ chính là Vương Sở Nhiên, liệu Trương Lách Hách có cơ hội 'nên duyên' cùng?

Trong khi chờ đợi nhà sản xuất Khó Dỗ Dành công bố dàn cast chính, dân tình đang nhiệt tình đề cử những ứng cử viên phù hợp nhất với vai nam chính Tang Diên và nữ chính Ôn Dĩ Phàm. Cái tên đầu tiên mà cư dân mạng réo gọi chính là Trương Lăng Hách cùng Vương Sở Nhiên .

" Khó Dỗ Dành " đang là một trong những tác phẩm nổi tiếng trong làng ngôn tình, lẽ dĩ nhiên ai cũng mong cuốn truyện mà mình yêu thích sẽ được "đắp nặn" một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, mới đây lại có nguồn tin tiết lộ Mã Bá Khiên, người vào vai Tang Diên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đang tự tiến cử bản thân với nhà sản xuất. Đây là một dự án phim vô cùng , nếu thành công và đạt được hiệu quả chiếu như Vụng Trộm Không Thể Giấu thì chuyện vươn lên hàng lưu lượng tuyến đầu Hoa ngữ chỉ nằm trong tầm với.

Trước đó, vào ngày 12/7 trong buổi họp báo của Wajijiwa, NSX Khó Dỗ Dành cho biết phim vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa kịch bản, và sẽ được đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể thuận lợi khai máy vào năm 2023 như kế hoạch đã định ban đầu.

Cũng theo NSX tiết lộ, vì quá trình tuyển chọn nam nữ chính có yêu cầu cao, cộng thêm áp lực quá nặng nề nên đến giờ đoàn phim chưa tìm được người thích hợp nhất để vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Điều này đồng nghĩa với việc dù là Mã Bá Khiên, Trương Lăng Hách tự đề cử bản thân hay bất kỳ một ai khác cũng đều sẽ có cơ hội nhận được vai nam chính.

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ (đây cũng là tác giả của bộ Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính). Nội dung phim kể về mối tình thanh mai trúc mã giữa Tang Diên (anh trai Tang Trĩ) và Ôn Dĩ Phàm.

Bởi vì fan nguyên tác của bộ truyện đặc biệt đông, nên khi biết Khó Dỗ Dành được mua bản quyền và chuyển thể thành phim đã khiến các fan vô cùng hào hứng. Rất nhiều người còn phấn khích tới nỗi đích thân đề cử những diễn viên được cho là phù hợp nhất để vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Cho đến giờ, trong mắt họ, chỉ có Ngao Thụy Bằng và Vương Sở Nhiên là đủ "tiêu chuẩn" nhất.