Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Tối 29/7, SVĐ Mỹ Đình chính thức sáng đèn với đêm concert Born Pink của BLACKPINK, đây là sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất của khán giả trong thời gian vừa qua.

Đúng 19h45 phút tối 29/7, nhóm nhạc BLACKPINK bước lên sân khấu trong sự vỡ oà của người hâm mộ, Born Pink Hà Nội - concert khép lại hành trình châu Á của nhóm nhạc nữ toàn cầu với loạt siêu hit khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Hàng chục nghìn fan hâm mộ trong concert của BLACKPINK 4 cô gái mang đến Việt Nam những sân khấu nhóm và solo xứng tầm quốc tế. Không chỉ "đã tai", fan hâm mộ Việt Nam còn có dịp "đã mắt" khi ngắm nhìn nhan sắc vạn người mê toả sáng hết mức tại Born Pink Hà Nội. Với chất lượng âm thanh đỉnh cao kết hợp màn pháo hoa rực rỡ ngay từ giây phút đầu tiên hứa hẹn BLACKPINK sẽ chiêu đãi khán giả Việt bữa tiệc âm nhạc không thể tuyệt vời hơn.

Không chỉ mang đến những màn biểu diễn sôi động với vũ điệu lôi cuốn, các cô nàng nhà YG còn khiến fan hú hét không ngừng khi liên tục bắn tiếng Việt "như người bản xứ".

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Dân Trí, trong không khí sôi động giữa đêm nhạc, có khán giả gặp vấn đề sức khỏe, được đội ngũ y tế di chuyển bằng cáng cứu thương ra khỏi sân vận động. 1 khán giả gặp vấn đề sức khoẻ - Ảnh: Dân Trí Được biết, trước đó, vào đầu giờ chiều, mặc dù đến 20h đêm nhạc của BlackPink mới diễn ra nhưng hàng nghìn khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Thời tiết tại Hà Nội vẫn giữ nguyên nền nhiệt nắng nóng, cộng thêm trước giờ diễn bất chợt có mưa lớn kéo dài, có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tham dự sự kiện bị mất sức, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trước giờ G, mưa lớn ở Hà Nội khiến nhiều người trở tay không kịp - Ảnh: Thanh Niên Concert tại Hà Nội thu hút đến 67.000 lượt khán giả. Đây cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam.

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy Ít giờ trước buổi mở màn đêm nhạc Born Pink Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mọi động thái của 4 nàng nhóm BlackPink đều được CĐM quan tâm.

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