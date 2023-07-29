Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương

Sao quốc tế 29/07/2023 21:24

Tối 29/7, SVĐ Mỹ Đình chính thức sáng đèn với đêm concert Born Pink của BLACKPINK, đây là sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất của khán giả trong thời gian vừa qua.

Đúng 19h45 phút tối 29/7, nhóm nhạc BLACKPINK bước lên sân khấu trong sự vỡ oà của người hâm mộ, Born Pink Hà Nội - concert khép lại hành trình châu Á của nhóm nhạc nữ toàn cầu với loạt siêu hit khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. 

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 1
Hàng chục nghìn fan hâm mộ trong concert của BLACKPINK

4 cô gái mang đến Việt Nam những sân khấu nhóm và solo xứng tầm quốc tế. Không chỉ "đã tai", fan hâm mộ Việt Nam còn có dịp "đã mắt" khi ngắm nhìn nhan sắc vạn người mê toả sáng hết mức tại Born Pink Hà Nội. Với chất lượng âm thanh đỉnh cao kết hợp màn pháo hoa rực rỡ ngay từ giây phút đầu tiên hứa hẹn BLACKPINK sẽ chiêu đãi khán giả Việt bữa tiệc âm nhạc không thể tuyệt vời hơn.

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 2Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 3Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 4

Không chỉ mang đến những màn biểu diễn sôi động với vũ điệu lôi cuốn, các cô nàng nhà YG còn khiến fan hú hét không ngừng khi liên tục bắn tiếng Việt "như người bản xứ".

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Dân Trí, trong không khí sôi động giữa đêm nhạc, có khán giả gặp vấn đề sức khỏe, được đội ngũ y tế di chuyển bằng cáng cứu thương ra khỏi sân vận động.

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 5
1 khán giả gặp vấn đề sức khoẻ - Ảnh: Dân Trí

Được biết, trước đó, vào đầu giờ chiều, mặc dù đến 20h đêm nhạc của BlackPink mới diễn ra nhưng hàng nghìn khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Thời tiết tại Hà Nội vẫn giữ nguyên nền nhiệt nắng nóng, cộng thêm trước giờ diễn bất chợt có mưa lớn kéo dài, có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tham dự sự kiện bị mất sức, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Concert của BLACKPINK: Đã có khán giả gặp vấn đề sức khoẻ, phải di chuyển ra ngoài bằng cáng cứu thương - Ảnh 6
 Trước giờ G, mưa lớn ở Hà Nội khiến nhiều người trở tay không kịp - Ảnh: Thanh Niên

Concert tại Hà Nội thu hút đến 67.000 lượt khán giả. Đây cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam.

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Ít giờ trước buổi mở màn đêm nhạc Born Pink Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mọi động thái của 4 nàng nhóm BlackPink đều được CĐM quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   BLACKPINK Born Pink sao quốc tế K-pop

TIN LIÊN QUAN

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Trước giờ G diễn ra Concert, BlackPink đăng ảnh check-in vô cùng hào hứng, Rosé khiến fan 'nghẹt thở' vì body cực cháy

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Tháng 7 bùng nổ của fan Việt: Charlie Puth hẹn gặp ở Nha Trang, BLACKPINK rủ đi "quẩy gấp đôi" tại Hà Nội

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

Jisoo (BLACKPINK) tung teaser nhá hàng nhưng sao trông "na ná" đợt solo của Jennie thế này?

Jisoo (BLACKPINK) tung teaser nhá hàng nhưng sao trông "na ná" đợt solo của Jennie thế này?

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn