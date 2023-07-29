Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai?

Sao quốc tế 29/07/2023 18:18

Mới đây, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng công khai trên Weibo cá nhân, nhằm quảng bá cho phim mới của Huỳnh Hiểu Minh.

Ngày 27/7 vừa qua, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng công khai trên Weibo cá nhân, nhằm quảng bá cho phim mới của Huỳnh Hiểu Minh. Cụ thể, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi đăng tải bài đăng ủng hộ phim Kẻ Ẩn Nấp của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Trên trang cá nhân, cô viết: “Mong đợi bộ phim dân quốc mới của anh Hiểu Minh”. Kèm theo đó, nữ diễn viên chia sẻ một “still cut” của nhân vật mà Huỳnh Hiểu Minh đảm nhiệm trong phim.

Hành động đẹp của Lưu Diệc Phi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi, đồng thời đặt kỳ vọng vào màn tái hợp của họ trong thời gian gần nhất. 

 

Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai? - Ảnh 1Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai? - Ảnh 2

Cách đây 17 năm, cả hai từng gây sốt với màn kết hợp trong phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp. Sau lần hợp tác này, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật nhưng không ai lên tiếng xác nhận. 

Sau 17 năm kể từ Thần Điêu Đại Hiệp, cả Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đều đang là sao hạng A của Cbiz. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân với Angelababy, thì Lưu Diệc Phi tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính.

Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai? - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, cô được biết đến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ. Trong suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên được nhận xét có diễn xuất ngày một tiến bộ, luôn tạo được phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn. Những dự án phim ảnh có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi bao gồm: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió,...

Trong thời gian tới, Lưu Diệc Phi sẽ tái xuất với phim Câu Chuyện Hoa Hồng, kết hợp với Hoắc Kiến Hoa và Lâm Canh Tân. Đây là dự án nữ chủ được đầu tư quy mô lớn. được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1987 vươn lên top đầu lứa tiểu Hoa 85.

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz?

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz?

Mới đây, tấm hình chụp Lưu Diệc Phi thời còn "tươi trẻ" bất ngờ được dân tình đào lại trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á Huỳnh Hiểu Minh làng sao

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz?

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz?

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Nền tảng Tencent bất ngờ làm một việc khiến mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đã 'lạnh lùng' nay càng thêm 'xa cách'

Nền tảng Tencent bất ngờ làm một việc khiến mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đã 'lạnh lùng' nay càng thêm 'xa cách'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 42 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 42 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn