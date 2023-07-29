Lưu Diệc Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Huỳnh Hiểu Minh, liệu có màn tái hợp trong tương lai?

Hành động đẹp của Lưu Diệc Phi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi, đồng thời đặt kỳ vọng vào màn tái hợp của họ trong thời gian gần nhất.

Ngày 27/7 vừa qua, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng công khai trên Weibo cá nhân, nhằm quảng bá cho phim mới của Huỳnh Hiểu Minh . Cụ thể, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi đăng tải bài đăng ủng hộ phim Kẻ Ẩn Nấp của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Trên trang cá nhân, cô viết: “Mong đợi bộ phim dân quốc mới của anh Hiểu Minh”. Kèm theo đó, nữ diễn viên chia sẻ một “still cut” của nhân vật mà Huỳnh Hiểu Minh đảm nhiệm trong phim.

Cách đây 17 năm, cả hai từng gây sốt với màn kết hợp trong phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp. Sau lần hợp tác này, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật nhưng không ai lên tiếng xác nhận.

Sau 17 năm kể từ Thần Điêu Đại Hiệp, cả Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đều đang là sao hạng A của Cbiz. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân với Angelababy, thì Lưu Diệc Phi tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, cô được biết đến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ. Trong suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên được nhận xét có diễn xuất ngày một tiến bộ, luôn tạo được phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn. Những dự án phim ảnh có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi bao gồm: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió,...

Trong thời gian tới, Lưu Diệc Phi sẽ tái xuất với phim Câu Chuyện Hoa Hồng, kết hợp với Hoắc Kiến Hoa và Lâm Canh Tân. Đây là dự án nữ chủ được đầu tư quy mô lớn. được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1987 vươn lên top đầu lứa tiểu Hoa 85.