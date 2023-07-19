Nền tảng Tencent bất ngờ làm một việc khiến mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đã 'lạnh lùng' nay càng thêm 'xa cách'

Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi là những nàng Hoa ngữ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, thời điểm mới vào showbiz, Lưu Thi Thi bị gọi là ‘tiểu Lưu Diệc Phi’ vì khí chất và nhan sắc có phần giống với ‘Thần tiên tỷ tỷ’.

Mới đây, trang weibo của nền tảng Tencent đã đăng tải một loạt ảnh của Lưu Thi Thi và khen ngợi tạo hình này của nữ diễn viên ‘vừa đẹp vừa tiên’, đồng thời kêu gọi khán giả hãy cày lại bộ phim Mộng Hoa Lục của Tencent.

Ngay lập tức, bài đăng này đã gây bão chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng. Theo đó, bộ phim Mộng Hoa Lục là do Lưu Diệc Phi đóng chính chứ không phải Lưu Thi Thi. Nhận ra sai sót quá nặng nề của mình, nền tảng Tencent đã nhanh chóng xóa bài đăng nhưng vẫn bị CĐM cap lại màn hình và đăng bài chỉ trích nền tảng này.

Không những thế, những nền tảng khác như iQIYI và Youku cũng lên bài ‘cà khịa’ nền tảng Tencent. Theo đó, iQIYI đăng lại bộ ảnh y hệt và kêu gọi mọi người cày lại Lưu Kim Tuế Nguyệt của Lưu Thi Thi đóng chính. Còn Youku cũng đăng lại bộ ảnh tương tự và viết lại cái cap y hệt nhưng để trống ở chỗ tên phim.

Được biết, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi không những là 2 nàng tiểu hoa cùng lứa 85 mà lại còn bằng tuổi. Tuy nhiên, Lưu Thi Thi lại có con đường nổi tiếng khó khăn hơn nhiều. Tốt nghiệp Học Viện Múa Bắc Kinh và rẽ ngang qua nghiệp diễn viên, cô phải mất đến vài năm chỉ để góp mặt trên màn ảnh nhỏ qua những vai phụ mờ nhạt.

Nhiều người chỉ biết đến người đẹp qua danh xưng ‘tiểu Lưu Diệc Phi’ và gương mặt hao hao với Lưu Diệc Phi đang có độ nổi tiếng lúc bấy giờ. Cho đến khi vụt sáng Bộ Bộ Kinh Tâm, tên tuổi của Lưu Thi Thi mới thực sự được biết tới và nhanh chóng bước chân vào dàn hoa đán xinh đẹp của Cbiz.

Không ít lần fan của hai nhà Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi khẩu chiến với nhau chỉ sự so sánh này. Cho đến hiện tại, mối quan hệ của 2 mỹ nhân vẫn luôn có sự xa cách.

Đáng chú ý, vào lễ hội Weibo diễn ra vào đầu năm nay, Lưu Diệc Phi đã tỏ ra lạnh nhạt với Lưu Thi Thi và cả Dương Mịch khi được sắp ngồi chung hàng ghế. Dù chưa được người trong cuộc lên tiếng nhưng mối quan hệ lạnh lùng ra mặt của các tiểu hoa vẫn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.