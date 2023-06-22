Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

Mới đây, tại đại hội chiêu thương, nền tảng Tencent đã chính thức xác nhận Lâm canh Tân sẽ tham gia vào dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Đây là phim được đầu tư 'khủng', Lâm Canh Tân sẽ vào vai chồng cũ của nữ chính Lưu Diệc Phi.

Những ngày qua, dự án Câu Chuyện Hoa Hồng gây sự chú truyền thông khi đánh dấu sự trở lại phim ảnh của Hoắc Kiến Hoa sau thời gian lui về chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, dàn cast còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của 2 cái tên Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân.

Mới đây, tại đại hội chiêu thương, nền tảng Tencent đã chính thức xác nhận Lâm canh Tân sẽ tham gia vào dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Đây là phim được đầu tư “khủng”, Lâm Canh Tân sẽ vào vai chồng của nữ chính Lưu Diệc Phi.

Câu Chuyện Hoa Hồng là một ‘miếng bánh ngon’ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo thực hiện.

Được biết, nhân vật Hoàng Mai Khôi (có tin đồn sẽ đổi tên thành Hoàng Diệc Mai) do Lưu Diệc Phi thủ vai sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa thủ vai Phó Gia Minh, bạn tri kỷ bệnh nặng không còn sống được bao lâu của Mai Khôi. Còn Lâm Canh Tân sẽ đảm nhận vai Phương Hiệp Văn, người chồng cũ đã ly hôn của cô. Ngoài hai mối tình kể trên, Mai Khôi còn từng trải qua mối tình đầu mang tên Trang Quốc Đống, nhân vật này được trao cho nam diễn viên điển trai, nam tính Bành Quán Anh.

Dù không được nhất phiên, song việc tham gia bộ phim được đầu tư khủng như Câu Chuyện Hoa Hồng cũng góp phần quan trọng trong việc hâm nóng tên tuổi của Lâm Canh Tân. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái xuất của nam diễn viên trong dự án mới.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành Mới đây, trong ngày hội chiêu thương do nền tảng Tencent tổ chức, dự án Dữ Phượng Hành đã tung poster đôi đầy 'thần thái' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng như trailer của bộ phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-canh-tan-chinh-thuc-tro-thanh-chong-cu-cua-luu-diec-phi-trong-cau-chuyen-hoa-hong-594777.html