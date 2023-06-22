Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

Sao quốc tế 22/06/2023 19:01

Mới đây, tại đại hội chiêu thương, nền tảng Tencent đã chính thức xác nhận Lâm canh Tân sẽ tham gia vào dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Đây là phim được đầu tư 'khủng', Lâm Canh Tân sẽ vào vai chồng cũ của nữ chính Lưu Diệc Phi.

Những ngày qua, dự án Câu Chuyện Hoa Hồng gây sự chú truyền thông khi đánh dấu sự trở lại phim ảnh của Hoắc Kiến Hoa sau thời gian lui về chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, dàn cast còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của 2 cái tên Lưu Diệc PhiLâm Canh Tân.

Mới đây, tại đại hội chiêu thương, nền tảng Tencent đã chính thức xác nhận Lâm canh Tân sẽ tham gia vào dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Đây là phim được đầu tư “khủng”, Lâm Canh Tân sẽ vào vai chồng của nữ chính Lưu Diệc Phi.

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng - Ảnh 1

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng - Ảnh 2

Câu Chuyện Hoa Hồng là một ‘miếng bánh ngon’ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo thực hiện.

Được biết, nhân vật Hoàng Mai Khôi (có tin đồn sẽ đổi tên thành Hoàng Diệc Mai) do Lưu Diệc Phi thủ vai sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa thủ vai Phó Gia Minh, bạn tri kỷ bệnh nặng không còn sống được bao lâu của Mai Khôi. Còn Lâm Canh Tân sẽ đảm nhận vai Phương Hiệp Văn, người chồng cũ đã ly hôn của cô. Ngoài hai mối tình kể trên, Mai Khôi còn từng trải qua mối tình đầu mang tên Trang Quốc Đống, nhân vật này được trao cho nam diễn viên điển trai, nam tính Bành Quán Anh.

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng - Ảnh 3

Dù không được nhất phiên, song việc tham gia bộ phim được đầu tư khủng như Câu Chuyện Hoa Hồng cũng góp phần quan trọng trong việc hâm nóng tên tuổi của Lâm Canh Tân. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái xuất của nam diễn viên trong dự án mới.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Mới đây, trong ngày hội chiêu thương do nền tảng Tencent tổ chức, dự án Dữ Phượng Hành đã tung poster đôi đầy 'thần thái' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng như trailer của bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân Lưu Diệc Phi Hoắc Kiến Hoa Câu Chuyện Hoa Hồng sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận 'quả ngọt' trước thềm Dữ Phượng Hành lên sóng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận 'quả ngọt' trước thềm Dữ Phượng Hành lên sóng

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm?

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm?

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 40 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 40 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu