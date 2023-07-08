Thời gian gần đây, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên gây chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi sở hữu nét đẹp và khí chất có phần giống đàn chị Lưu Diệc Phi. Chính vì thế, cô còn được gọi với các mỹ từ như ‘tiểu Lưu Diệc Phi’, ‘Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới’.

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra nhận định Vương Sở Nhiên hoàn toàn có thể bật trở thành nàng tiểu hoa hàng đầu của lứa sau 95. Được biết, hồi đầu năm, cô nàng gây chú ý trong bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi và nhận được thành tích khá tốt.

Gần đây, Vương Sở Nhiên còn gây chú ý khi trong một ngày quảng bá 3 bộ phim cùng lúc đó là Ngọc Cốt Dao (vai phụ), Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (đóng chính cùng Dương Dương), Tình Yêu Có Khói Lửa (đóng chính cùng Đàn Kiện Thứ). Đáng chú ý, Vương Sở Nhiên được khen ngợi về nhan sắc và diễn xuất khá tốt trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vừa lên sóng mới đây.

Bên cạnh đó, Vương Sở Nhiên được được đánh giá là có gương mặt sáng và khí chất có thể cân được cả phim hiện đại lẫn cổ trang. Khi đóng phim hiện đại, Vương Sở Nhiên có những nét sang chảnh, tự nhiên nhưng khi đóng cổ trang, cô nàng cũng "cân đẹp" khí chất tiên tử thướt tha, mềm mại.

Ngoài diễn xuất, Vương Sở Nhiên là đại diện nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m72, có gương mặt dễ biến hóa phong cách từ ngây thơ đến quyến rũ. Người đẹp được kỳ vọng nối tiếp đàn chị Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng nhan sắc mới của phim Hoa ngữ.