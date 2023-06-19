Mẹ của Lưu Diệc Phi thần thái không kém một minh tinh khi chung khung hình với Thư Sướng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại khoảnh khắc hai mẹ con Lưu Diệc Phi chung khung hình với nữ diễn viên Thư Sướng . Đáng chú ý, thần thái của mẹ ‘Thần tiên tỷ tỷ’ vô cùng nổi bật không hề kém cạnh một nữ minh tinh nào trong giới giải trí .

Tuy nhiên, nghi ngờ này cũng không tồn tại lâu, bởi hình ảnh mẹ của Lưu Diệc Phi khi đi cùng con gái đến phim trường nhanh chóng được lan truyền, nhiều người cho rằng đôi lúc bà còn làm lu mờ cả con gái. Trong khi Lưu Diệc Phi có gương mặt khả ái cùng khí chất tiểu thư đài các thì mẹ của cô mang dáng vẻ trang nhã, dịu dàng.

Từ lâu Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ, cũng vì vậy mà câu nói nhận mình "kém sắc" nhất trong nhà của cô từng khiến cư dân mạng xôn xao, thậm chí cho rằng cô quá "làm màu".

Còn về phần Thư Sướng là người chị em thân thiết của Lưu Diệc Phi sau khi đóng chung trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Tú Châu còn Thư Sướng vào vai Bát muội. Dù đã 20 năm trôi qua, song cả hai vẫn giữ được tình bạn thuần khiết giữa showbiz nhiều ganh đua, thị phi.

Sau bộ phim, Lưu Diệc Phi ngày càng thành công với hàng loạt tác phẩm đình đám với danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’. Cô luôn là một trong những tiểu hoa 8x sáng giá bậc nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ.

Trong khi đó, Thư Sướng có bề dày diễn xuất không hề thua kém người bạn cùng tuổi. Cô tham gia đóng phim từ khi còn nhỏ và được kỳ vọng là một trong những sao nữ sẽ ngày càng tỏa sáng trong tương lai.

Tuy nhiên kể từ năm 2009, sự nghiệp của Thư Sướng bắt đầu chững lại và dần tuột dốc. Cô không có tác phẩm nào nổi bật, cũng như việc có quá nhiều gương mặt mới bứt phá trong giới giải trí nên tên tuổi Thư Sướng dần dần bị lãng quên. Cho đến nay, nhiều cư dân mạng vẫn bày tỏ sự nuối tiếc cho nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng kém may mắn.