'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới

Sao quốc tế 10/06/2023 12:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của 'Tiểu Lưu Diệc Phi' trong tạo hình cổ trang mới. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ với nhan sắc đậm tiên khí của cô nàng tựa như tiên nữ giáng trần.

Kể từ khi dự án Nghe Nói Em Thích Tôi lên sóng cho đến khi kết thúc đã lâu, cái tên Vương Sở Nhiên đã gây sốt cộng đồng mạng với nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Bên cạnh nhan sắc và diễn xuất đáng khen ngợi, Vương Sở Nhiên còn được nhận xét có visual và khí chất giống ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Vương Sở Nhiên trong tạo hình cổ trang khi chính thức trở thành Người phát ngôn của Quốc Phong HIMO. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ với nhan sắc đậm tiên khí của cô nàng tựa như tiên nữ giáng trần. Họ nhận định rằng dù ở tạo hình cổ trang hay hiện đại thì cô nàng vẫn xinh đẹp bất chấp.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 2'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 3'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 4'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 5'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 6'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 7'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 8'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 9'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 10'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 11

Được biết, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là 'em họ quốc dân' và ‘tiểu Lưu Diệc Phi’ hay ‘thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới’. Cô nàng được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi nhiều người cho rằng nữ diễn viên sở hữu khí chất ‘thần tiên tỷ tỷ’ tương tự người đàn chị. Không những thế, Vương Sở Nhiên cũng được xếp vào nhóm tiểu hoa đán 95 nổi bật nhất cùng với Trương Tịnh Nghi, Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Châu Dã, Chương Nhược Nam...

'Tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp động lòng người, đậm chất tiên khí trong bộ ảnh cổ trang mới - Ảnh 12

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Từ khi còn niên thiếu, Vương Sở Nhiên đã yêu thích nghệ thuật. Cô học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Có năng khiếu nghệ thuật nổi bật từ nhỏ và ngoại hình đẹp, cô nàng được các nhà sản xuất chú ý. Năm 2017, khi đang học cấp ba, cô được mời tham gia bộ phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Sắp tới, khán giả tiếp tục gặp cô qua hai bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đóng cặp với Dương Dương và Ngọc Cốt Dao đóng chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.

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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh vào thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ (2003). Cả hai từng tạo nên một cặp 'kim đồng ngọc nữ' tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

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