Chỉ một hành động giống nhau giữa hiện tại và 20 năm trước, Lưu Diệc Phi được khen ngợi nhan sắc ngày càng thần thái theo thời gian

Lưu Diệc Phi là một trong những nàng tiểu hoa sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, không tì vết, hiếm có của làng giải trí Hoa Ngữ. Theo thời gian, nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng, xứng với danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’.

Mới đây, mạng xã hội lan rộ lại hình ảnh Lưu Diệc Phi ở độ tuổi thiếu niên vào 20 năm trước chưa từng công bố. Không những thế, khán giả còn so sánh với một khoảnh khắc của cô nàng trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Có thể thấy, cùng chung một hành động ở 2 thời điểm khác nhau nhưng nhan sắc của cô nàng có đường nét không nhiều thay đổi nhưng lại ngày càng quyến rũ, thần thái theo thời gian.

Lưu Diệc Phi vốn là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt, ngay từ nhỏ Lưu Diệc Phi đã được bố mẹ hướng theo con đường nghệ thuật. Nữ diễn viên được học múa hát và tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn nhỏ khác nhau. Những bức ảnh ngày nhỏ của cô nàng từng được công bố trước đó đã cho thấy ngay từ nhỏ ‘Thần tiên tỉ tỉ’ đã có nhan sắc và khí chất hơn người.

Được biết, vẻ ngoài xuất chúng của Lưu Diệc Phi được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, thêm vào đó bà ngoại và dì của cô cũng thuộc hàng mỹ nhân. Nữ thần của màn ảnh Hoa Ngữ điệu đà từ nhỏ, cô thích ca hát, nhảy múa và sớm nuôi ước mơ trở thành diễn viên.

Vào năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu cho một quảng cáo của cha nuôi Trần Kim Phi. Và ngay 1 năm sau đó, người đẹp đóng chính trong Tân Thiên Long Bát Bộ - bộ phim đưa tên tuổi và hình ảnh của Lưu Diệc Phi được đông đảo người hâm mộ biết đến.

Trải qua gần gần 20 năm hoạt nghệ thuật, ‘Thần tiên tỉ tỉ’ ngày càng xinh đẹp và sắc sảo quả xứng danh ‘tường thành’ nhan sắc của thế hệ tiểu hoa lứa 85. Ngoài đóng phim, cô từng từng hoạt động nghệ thuật với vai trò là một thần tượng và có một sự nghiệp ca hát khá “ổn áp”. Điều này góp phần xóa bỏ định kiến "bình hoa di động" mà nhiều diễn viên nữ gặp phải trong làng giải trí.