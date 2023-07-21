Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz?

Sao quốc tế 21/07/2023 14:14

Mới đây, tấm hình chụp Lưu Diệc Phi thời còn "tươi trẻ" bất ngờ được dân tình đào lại trên mạng xã hội.

Mới đây, tấm hình chụp Lưu Diệc Phi thời còn "tươi trẻ" bất ngờ được dân tình đào lại, và ngay lập tức gây sốt cõi mạng, người người nhà nhà đều không tiếc dành tặng cho "Thần tiên tỷ tỷ" những lời khen có cánh. So với bây giờ, trông Lưu Diệc Phi khi đó năng động, cá tính hơn bây giờ rất nhiều, phong cách của cô trong bức hình cũng đặc biệt được dân tình để mắt tới.

 

Tuy xinh đẹp là thế, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn tỏ ra khiêm tốn với nhan sắc xuất chúng, hơn người của mình, thậm chí trước kia cô còn từng chia sẻ với giới truyền thông rằng cô là người xấu nhất nhà.

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz? - Ảnh 1Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz? - Ảnh 2

 

Lưu Diệc Phi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất trẻ, một số tác phẩm tiêu biểu do cô đóng chính có thể đến như: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu, Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Hoa Mộc Lan, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (bản điện ảnh),...

Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz? - Ảnh 3Loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội, liệu có xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' Cbiz? - Ảnh 4

Dù hiện tại đã bước sang tuổi 35, nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi chưa từng có dấu hiệu xuống cấp. Nhờ nhan sắc tươi trẻ, không nhuốm màu thời gian mà Lưu Diệc Phi luôn nằm trong Top những mỹ nhân sở hữu gương mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Không những vậy, khi được các blogger đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc với những mỹ nhân đàn em, ngoại hình của Lưu Diệc Phi luôn nhận về bão lời khen từ cộng đồng mạng.

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