Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Sao quốc tế 19/07/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khó Dỗ Dành đã đổi tên thành Sương Đầu Mùa. Bên cạnh đó, có thông tin phim sẽ do Trạch Tiêu Văn và Trương Dư Hi đóng chính.

Dự án Khó Dỗ Dành là một trong những dự án được mong đợi khai máy trong thời gian qua. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Được biết, dự án này sẽ kể về câu chuyện riêng của Tang Diên – anh trai của Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Chính vì thế nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khó Dỗ Dành đã đổi tên thành Sương Đầu Mùa và khởi quay vào tháng 11. Được biết, lý do đổi tên phim như thế vì tên thật mật của nữ chính Ôn Dĩ Phàm trong dự án này là Ôn Sương Giáng (sương rơi), vì thời điểm sinh Ôn Dĩ Phàm là mùa sương rơi dày nên bố cô đã đặt tên cô là Sương Giáng.

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 2

Theo đó, có tin đồn nam nữ chính sẽ do Trạch Tiêu VănTrương Dư Hi. Được biết, từng có tin đồn phía Trương Dư Hi trước đó từng tự tiến cử bản thân với nhà sản xuất phim để xin diễn vai nữ chính nhưng đã bị từ chối. Song, ở thời điểm hiện tại, có lẽ vì không thể tìm ra được ứng cử viên phù hợp nhất đảm nhận vai Ôn Dĩ Phàm, nên nhà sản xuất đang bắt đầu xem xét và cân nhắc thêm trường hợp của "gà nhà" Hoan Thụy Thế Kỷ.

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 3

Mặc dù vậy, thông tin về nam nữ chính chỉ là lời đồn chưa có chứng cứ xác thật. Được biết, gần đây, trong buổi họp báo, nhà sản xuất của dự án Khó Dỗ Dành chia sẻ rằng việc chọn nam nữ chính có yêu cầu quá cao và áp lực quá nặng nề nên đến giờ đoàn phim vẫn chưa lựa chọn được ai để vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Họ cho biết sẽ tham khảo ý kiến của cư dân mạng trước khi chốt diễn viên và bày tỏ mong muốn được cư dân mạng đề cử.

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 4

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 5

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

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