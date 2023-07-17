Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do?

Sao quốc tế 17/07/2023 11:02

Gần đây, trong buổi họp báo, nhà sản xuất của dự án Khó Dỗ Dành đã tiết lộ dự án chuẩn bị khai máy vào cuối năm nay. Tuy nhiên, danh tính cặp đôi chính vẫn là một ẩn số.

Ngay khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính lên sóng, nhiều khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao về dàn cast chính của dự án Khó Dỗ Dành. Được biết, dự án này sẽ kể riêng về câu chuyện của Tang Diên anh trai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư).

Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do? - Ảnh 1

Gần đây, trong buổi họp báo, nhà sản xuất của dự án Khó Dỗ Dành chia sẻ rằng hiện tại, dự án này vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa kịch bản. Tuy nhiên giai đoạn này sẽ nhanh chóng hoàn thành để bộ phim được khai máy trong năm 2023.

Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhà sản cũng tiết lộ việc chọn nam nữ chính có yêu cầu quá cao và áp lực quá nặng nề nên đến giờ đoàn phim vẫn chưa lựa chọn được ai để vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Họ cho biết sẽ tham khảo ý kiến của cư dân mạng trước khi chốt diễn viên và bày tỏ mong muốn được cư dân mạng đề cử.

Ngay khi có thông tin dự án Khó Dỗ Dành có kế hoạch sảnh xuất, hai cái tên nam nữ chính được khán giả đồn đoán là Trần Phi VũVương Sở Nhiên. Nhiều khán giả cho rằng cả hai đều sở hữu visual sắc vóc và diễn xuất phù hợp với mô tả của nguyên tác.

Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do? - Ảnh 3

Tuy nhiên, từ khi Trần Phi Vũ bất ngờ vướng vào lùm xùm giường chiếu, yêu đương với fan nữ khiến hình tượng của anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Cư dân mạng và đặc biệt là fan nguyên tác bộ truyện Khó Dỗ Dành cũng không còn mặn mà với việc Trần Phi Vũ góp mặt trong phim. Chính vì thế, nhiều gương mặt nam chính khác phù hợp khác được lựa chọn. Còn cái tên nữ chính Vương Sở Nhiên được đồn đoán vẫn giữ nguyên.

Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do? - Ảnh 4

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Khó Dỗ Dành sẽ khai máy trong năm nay nhưng vẫn chưa xác định được danh tính cặp đôi chính vì một lý do? - Ảnh 5

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

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