Khó Dỗ Dành tung poster đầu tiên, 'đánh đố' khán giả về 'danh tính' thực sự của cặp đôi chính?

Sao quốc tế 09/05/2023 12:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Youku đã tung ra poster đầu tiên của bộ phim Khó Dỗ Dành. Đáng chú ý, nền tảng sản xuất đánh đố khán giả về danh tính cặp đôi chính.

Dù đang chờ lịch lên sóng nhưng dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn giữ nhiệt quan tâm của khán giả. Được biết, trong dự án này, Triệu Lộ Tư thủ vai Tang Trĩ và có anh trai là Tang Diên do Mã Bá Khiên thủ vai. Tuy nhiên, phần đông khán giả đều không hài lòng về Mã Bá Khiên vì không phù hợp với mô tả về nhân vật Tang Diên trong nguyên tác.

Khó Dỗ Dành tung poster đầu tiên, 'đánh đố' khán giả về 'danh tính' thực sự của cặp đôi chính? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Youku đã tung ra poster đầu tiên của bộ phim Khó Dỗ Dành. Đáng chú ý, nền tảng sản xuất đánh đố khán giả về danh tính cặp đôi chính.

Khó Dỗ Dành tung poster đầu tiên, 'đánh đố' khán giả về 'danh tính' thực sự của cặp đôi chính? - Ảnh 2

Có thể thấy, trong hình ảnh, cặp đôi chính đang đứng quay lưng lại, ngước nhìn lên trời ngắm pháo hoa. Dựa theo dáng người, các netizen tinh mắt nhận định rằng cặp đôi chính không ai khác là Trương Lăng HáchVương Sở Nhiên. Dù chưa xác nhận chính thức, cặp đôi này được ủng hộ nhiệt tình khi vào vai chính trong Khó Dỗ Dành vì có ngoại hình khá phù hợp với Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm trong nguyên tác.

Khó Dỗ Dành tung poster đầu tiên, 'đánh đố' khán giả về 'danh tính' thực sự của cặp đôi chính? - Ảnh 3

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Khó Dỗ Dành tung poster đầu tiên, 'đánh đố' khán giả về 'danh tính' thực sự của cặp đôi chính? - Ảnh 4

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

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