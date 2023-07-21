Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Sao quốc tế 21/07/2023 13:05

Giữa lúc mạng xã hội đang đưa ra loạt dự đoán về danh tính diễn viên chính của Khó Dỗ Dành thì mới đây netizen đã phát hiện một bằng chứng cho thấy Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhận vị trí nữ chính cho bộ phim này.

Dự án Khó Dỗ Dành nhận được sự quan tâm của khán giả những ngày qua khi nhà sản xuất phim tiết lộ dự án này sắp khai máy nhưng chưa chọn được diễn viên chính. Giữa lúc mạng xã hội đang đưa ra loạt dự đoán về danh tính diễn viên chính thì mới đây netizen đã phát hiện một bằng chứng cho thấy Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhận vị trí nữ chính cho bộ phim này.

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 1

Theo đó, mới đây, paparazzi bắt gặp Vương Sở Nhiên đi ăn với nhà sản xuất của dự án Khó Dỗ Dành. Chính vì thế, cộng đồng mạng khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi có khả năng cao sẽ đảm nhận vai Ôn Dĩ Phàm cho dự án này. Vì nhà sản xuất của dự án Khó Dỗ Dành từng tiết lộ sẽ tham khảo ý kiến của cộng đồng mạng trước khi chốt diễn viên chính.

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 2Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 3

Không những thế, ngay khi có thông tin dự án sắp sửa được khởi quay, Vương Sở Nhiên là cái tên được nhiều khán giả đề cử vai nữ chính cho dự án này. Chính vì thế, có khả năng nhà sản xuất đã đáp ứng yêu cầu của khán giả và cân nhắc lựa chọn Vương Sở Nhiên.

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 4

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành? - Ảnh 5

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

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