Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng

Sao quốc tế 21/07/2023 12:35

Bên cạnh Lưu Diệc Phi, không ít sao nữ khác cũng lựa chọn tạo hình cùng gam màu vàng nổi bần bật để thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.  

Để luôn nổi bật trước công chúng, các mỹ nhân Cbiz thường dành nhiều thời gian chỉn chu về mặt trang phục mỗi khi bước trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Do đó, việc lựa chọn phong cách gì, màu sắc như thế nào cũng được các người đẹp "cân đo đong đếm" kỹ càng.

Bên cạnh những gam màu dịu dàng, thanh khiết, không ít sao nữ lựa chọn tạo hình cùng gam màu vàng nổi bần bật để thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Cùng điểm qua những mỹ nhân đình đám từng rực rỡ trong trang phục màu vàng nhé!

zzLưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong một sự kiện của làng giải trí tại Trung Quốc, tối 7/12/2017. Nữ diễn viên xinh đẹp diện đầm vàng khoe làn da trắng phát sáng

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi diện đầm Georges Chakra dự sự kiện hồi tháng 6/2021. Lưu Diệc Phi thường lựa chọn trang phục trễ vai, đầm quây ngực

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 5

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi (trái) và Châu Đông Vũ (phải) cùng diện thiết kế của nhà mốt Oscar de la Renta

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 7

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 8
Lưu Thi Thi thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc kiều diễm, khí chất thanh tao. Chiếc đầm màu vàng trễ vai gợi cảm giúp cô tôn lên từng đường nét dịu dàng, mềm mại 

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 9

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 10
Angelababy tại sự kiện ở Thượng Hải hồi tháng 8/2022. Vì tình hình dịch COVID-19, nữ diễn viên chủ yếu đeo khẩu trang che kín mặt

 

 Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 11

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 12
Trần Kiều Ân cũng "hack" tuổi đáng khi diện chiếc đầm trễ vai màu vàng

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 13

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 14
Dương Mịch diện đầm bồng bềnh nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 Haute Couture của Giambattista Valli

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 15

 

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng - Ảnh 16
Quan Hiểu Đồng tỏa sáng tại Weibo Awards Ceremony 2020 - sự kiện dành cho những người ảnh hưởng trên mạng xã hội Weibo. Nàng "Tiểu hoa đán" mới nổi hướng tới phong cách gợi cảm với váy, áo cúp ngực

Có thể thấy, màu vàng là màu sáng nhất trong dải màu quang phổ nên dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài ra, màu vàng còn là màu cửa lửa, tượng trưng cho nguồn năng lượng sôi động, tích cực nên rất được các mỹ nhân Cbiz lựa chọn. Với nhan sắc "mỗi người một vẻ" của dàn người đẹp Hoa ngữ, cộng đồng mạng cũng bày tỏ rằng khó lòng chọn được ai mới là người tỏa sáng hơn khi cùng diện đầm vàng khoe sắc rực rỡ này bởi ai cũng có sức hút riêng. 

 

 

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