Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng

Để luôn nổi bật trước công chúng, các mỹ nhân Cbiz thường dành nhiều thời gian chỉn chu về mặt trang phục mỗi khi bước trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Do đó, việc lựa chọn phong cách gì, màu sắc như thế nào cũng được các người đẹp "cân đo đong đếm" kỹ càng.

Bên cạnh những gam màu dịu dàng, thanh khiết, không ít sao nữ lựa chọn tạo hình cùng gam màu vàng nổi bần bật để thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Cùng điểm qua những mỹ nhân đình đám từng rực rỡ trong trang phục màu vàng nhé!