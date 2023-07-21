Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với váy vàng

Bên cạnh Lưu Diệc Phi, không ít sao nữ khác cũng lựa chọn tạo hình cùng gam màu vàng nổi bần bật để thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
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Để luôn nổi bật trước công chúng, các mỹ nhân Cbiz thường dành nhiều thời gian chỉn chu về mặt trang phục mỗi khi bước trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Do đó, việc lựa chọn phong cách gì, màu sắc như thế nào cũng được các người đẹp "cân đo đong đếm" kỹ càng.
Bên cạnh những gam màu dịu dàng, thanh khiết, không ít sao nữ lựa chọn tạo hình cùng gam màu vàng nổi bần bật để thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Cùng điểm qua những mỹ nhân đình đám từng rực rỡ trong trang phục màu vàng nhé!
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Có thể thấy, màu vàng là màu sáng nhất trong dải màu quang phổ nên dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài ra, màu vàng còn là màu cửa lửa, tượng trưng cho nguồn năng lượng sôi động, tích cực nên rất được các mỹ nhân Cbiz lựa chọn. Với nhan sắc "mỗi người một vẻ" của dàn người đẹp Hoa ngữ, cộng đồng mạng cũng bày tỏ rằng khó lòng chọn được ai mới là người tỏa sáng hơn khi cùng diện đầm vàng khoe sắc rực rỡ này bởi ai cũng có sức hút riêng.