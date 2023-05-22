Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng'

Sao quốc tế 22/05/2023 17:06

4 cái tên có mặt trong danh sách này bao gồm: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nghê Ni, Angelababy

Thảm đỏ luôn là nơi để các mỹ nhân Hoa ngữ tranh nhau khoe sắc, so kè từ tạo hình, thần thái tới “mặt tiền”. Trong khi có một số người chẳng may bị chê trách vì trót mắc “lỗi kỹ thuật” thì cũng có những sao nữ được tung hô là “nữ hoàng thảm đỏ” vì lúc nào cũng nổi bần bật tại sự kiện, hút trọn mọi ánh nhìn.

Dương Mịch

Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 1
Dù đã sinh con nhưng Dương Mịch vẫn luôn giữ vững phong độ sắc vóc tạo nên những khung hình ấn tượng khi đi thảm đỏ. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 2
Kiểu dáng trang phục ưa thích của nữ diễn viên trong thời gian gần đây là dáng váy đuôi cá ôm sát giúp tôn lên đường cong cơ thể, khoe được vẻ manh mai.
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 3
Nữ diễn viên như một quý bà quyền lực trên thảm đỏ.
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 4
Nữ diễn viên cân mọi kiểu trang phục và biến hóa khoongn ngừng trên thảm đỏ. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 5
Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người xem trầm trồ. 

Angela Baby

Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 6
Nhắc đến “mỹ nhân bất bại trên thảm đỏ” của AngelaBaby là đủ biết không thể thiếu tên trong danh sách này. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 7
Nhan sắc và khí chất của mỹ nhân Cô Phương Bất Tự Thưởng thì miễn bàn, chẳng phải tự nhiên mà bao năm qua, cô vẫn trụ vững trong showbiz Hoa ngữ, được các nhãn hàng hết mực săn đón dù chẳng hề có bất cứ tác phẩm phim ảnh nào tiêu biểu.
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 8
Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh biến hóa trong từng lần xuất hiện.
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 9
Dù là tạo hình công chúa hay sang trọng quý phái, cô đều nhận được lời khen từ khán giả. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 10
Góp phần không nhỏ tạo nên độ hoàn mỹ cho tạo hình đi thảm đỏ của Nhiệt Ba còn có sự đa dạng về tóc tai. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 11
Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ trang phục dạ hội đến từ nhà thiết kế Việt. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 12
Với mỗi bộ váy, mỗi thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại mang đến những kiểu tóc khác nhau phù hợp với thiết kế váy. 
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 13
Hóa công chúa thì để tóc búi đội vương miện, hóa tiểu thư thì để tóc xoăn bồng bềnh...
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 14
Mỹ nhân Tân Cương luôn lộng lẫy trong mỗi lần xuất hiện.
Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 15
Thế nhưng thời trang thảm đỏ của cô nàng lại không hề nhàm chán. 

Nghê Ni

Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 16
 Nghê Ni sở hữu gu thời trang thảm đỏ thiên hướng sang trọng trưởng thành, đem đến cảm giác tinh giản nhẹ nhàng mà rất đỗi tinh tế. Nghê Ni theo style nửa kín nửa hở nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Tứ đại mỹ nhân đẹp nhất trên thảm đỏ Cbiz: Biến hóa với mọi tạo hình, xứng danh 'nữ hoàng' - Ảnh 17

Cô thường diện các bộ cánh cắt xẻ khéo léo khoe được lợi thế hình thể. Không cần đến dáng váy bồng xòe, Nghê Ni chứng minh dù có không hóa công chúa thì vẻ đẹp sắc bén cùng khí chất thanh tao vẫn giúp cô ghi điểm về style thảm đỏ.

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