Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý?

Trong loạt ảnh, Lưu Diệc Phi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai, nữ tính. Khi xuất hiện tại cửa hàng, người đẹp lựa chọn diện một chiếc váy ngắn màu trắng, đội mũ phớt để che đi diện mạo. Đứng trước những món đồ hiệu đầy sang chảnh, nữ diễn viên đều quan sát tỉ mỉ và nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ nhân viên bán hàng.

Gần đây, theo Sina đưa tin một số khán giả đã bắt gặp Lưu Diệc Phi có mặt tại một cửa hàng đồ hiệu đầy sang chảnh ở Dubai. Ngay lập tức nhan sắc ở ngoài đời thực của nữ diễn viên đã gây chú ý với một bộ phận khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi đang tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có, sang chảnh ở tuổi 36. Mỗi khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên đặc biệt ưu tiên đi du lịch và quan tâm đến gia đình.

Về chuyện tình cảm, sau nhiều năm khép lại mối tình đình đám với tài tử Song Seung Hun cho đến nay người đẹp chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Dù nhiều lần vướng vào tin đồn tình ái, cô đều giữ thái độ im lặng trước sự truy hỏi từ công chúng.

Sau thành công của "Mộng hoa lục" và "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi chưa trở lại với dự án mới. Tuy nhiên, tên tuổi và sức hút của cô vẫn chưa "hạ nhiệt". Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng ngoại hình nổi bật, khí chất cùng với đó là danh tiếng nhiều năm đóng phim, Lưu Diệc Phi dễ dàng trở thành "con cưng" của nhiều nhà sản xuất.

Theo truyền thông Hoa ngữ, đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" đã chọn vai chính cho Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo, "Câu chuyện hoa hồng" được xem là dự án trọng điểm mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn được góp mặt.