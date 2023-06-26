Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý?

Sao quốc tế 26/06/2023 07:36

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh Lưu Diệc Phi xuất hiện tại một cửa hàng đồ hiệu ở Dubai.

Gần đây, theo Sina đưa tin một số khán giả đã bắt gặp Lưu Diệc Phi có mặt tại một cửa hàng đồ hiệu đầy sang chảnh ở Dubai. Ngay lập tức nhan sắc ở ngoài đời thực của nữ diễn viên đã gây chú ý với một bộ phận khán giả.

Trong loạt ảnh, Lưu Diệc Phi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai, nữ tính. Khi xuất hiện tại cửa hàng, người đẹp lựa chọn diện một chiếc váy ngắn màu trắng, đội mũ phớt để che đi diện mạo. Đứng trước những món đồ hiệu đầy sang chảnh, nữ diễn viên đều quan sát tỉ mỉ và nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ nhân viên bán hàng.

Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 1Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi đang tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có, sang chảnh ở tuổi 36. Mỗi khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên đặc biệt ưu tiên đi du lịch và quan tâm đến gia đình.

Về chuyện tình cảm, sau nhiều năm khép lại mối tình đình đám với tài tử Song Seung Hun cho đến nay người đẹp chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Dù nhiều lần vướng vào tin đồn tình ái, cô đều giữ thái độ im lặng trước sự truy hỏi từ công chúng.

Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 3

Sau thành công của "Mộng hoa lục" và "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi chưa trở lại với dự án mới. Tuy nhiên, tên tuổi và sức hút của cô vẫn chưa "hạ nhiệt". Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng ngoại hình nổi bật, khí chất cùng với đó là danh tiếng nhiều năm đóng phim, Lưu Diệc Phi dễ dàng trở thành "con cưng" của nhiều nhà sản xuất.

Theo truyền thông Hoa ngữ, đoàn phim "Câu chuyện hoa hồng" đã chọn vai chính cho Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo, "Câu chuyện hoa hồng" được xem là dự án trọng điểm mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn được góp mặt.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi thử vai ở hậu trường Hoa Mộc Lan vào năm 2020 đã bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á phim của Lưu Diệc Phi nhan sắc Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường

Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường

Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa

Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân?

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân?

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Mẹ của Lưu Diệc Phi thần thái không kém một minh tinh khi chung khung hình với Thư Sướng

Mẹ của Lưu Diệc Phi thần thái không kém một minh tinh khi chung khung hình với Thư Sướng

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu