Là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, đường tình duyên của Lưu Diệc Phi là lận đận truân chuyên.

Tham gia vào giới giải trí gần 20 năm, sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng song Lưu Diệc Phi vẫn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Bên cạnh sự nghiệp, công chúng đặc biệt quan tâm tới đời tư của người đẹp "Mộng hoa lục". Mặc dù sắp bước sang tuổi tứ tuần, Lưu Diệc Phi vẫn "một mình lẻ bóng". Kể từ lúc bước chân vào giới, Lưu Diệc Phi đã vướng tin đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành,... thế nhưng, nữ diễn viên chỉ công khai mối tình với Song Seung Hun. Lưu Diệc Phi nổi tiếng với vẻ ngoài thanh băng ngọc khiết. Nhiều cư dân mạng phát hiện ra rằng Lưu Diệc Phi và Hồ Ca là những ngôi sao "bị thời gian bỏ rơi" nổi tiếng của dàn diễn viên "Tiên kiếm kỳ hiệp" sau nhiều năm. Tuy nhiên, hiện Hồ Ca cũng đã có vợ và con. Trong khi các đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và sinh con, thì Lưu Diệc Phi luôn duy trì trạng thái độc thân. Nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho Lưu Diệc Phi.



Lưu Diệc Phi thực sự đã bị thời gian quên lãng. Nguyên nhân chính là khiến cô vẫn lẽ bóng đến hiện tại là không có ai có thể chiếm được trái tim của Lưu Diệc Phi. Dù sao người phụ nữ như Lưu Diệc Phi càng giỏi thì tầm nhìn càng cao. Cặp đôi vẫn giữ liên lạc sau khi kết thúc thời gian hợp tác. Sau khi bị chụp lại những hình ảnh bên nhau vào năm 2015, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã công khai xác nhận chuyện hẹn hò. Thời điểm đó, dự án phim "Tình yêu thứ ba" do cả hai đóng chính chuẩn bị ra rạp, tin tức cặp đôi "phim giả tình thật" đã khiến công chúng chấn động.

Cặp đôi vẫn đường ai nấy đi vì lý do khoảng cách. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một nữ nghệ sĩ như Lưu Diệc Phi vừa xinh đẹp, tài năng, lại thành công trong sự nghiệp, sở hữu khối tài sản kếch xù lại không gặp được đối tượng phù hợp suốt nhiều năm? Lưu Diệc Phi sở hữu ngoại hình thiên phú mong manh động lòng người. Với ngoại hình thiên phú cùng khí chất của Lưu Diệc Phi, đàn ông bình thường căn bản không sánh được với cô ấy. Đồng thời, hướng phát triển sự nghiệp hiện tại của Lưu Diệc Phi là thị trường quốc tế, các nam minh tinh bình thường chưa chắc đã có thực lực để theo đuổi Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất và khối tài sản kết xù từ năm 16 tuổi. Hiếm có người đàn ông nào có đủ bản lĩnh để chiếm trọn trái tim người phụ nữ mạnh mẽ và nhan sắc thuộc tầm quốc sắc thiên hương như Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên cũng là người có tham vọng lớn chinh phục thị trường quốc tế. Thật không biết người đàn ông như thế nào mới đủ may mắn kết hôn với "tiên nữ" Lưu Diệc Phi trong tương lai? Nữ diễn viên vẫn độc thân sang chảnh ở độ tuổi U40.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-nay-chi-cong-khai-duy-nhat-mot-moi-tinh-vi-sao-luu-diec-phi-en-nay-van-oc-than-594442.html