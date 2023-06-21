Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân?

Sao quốc tế 21/06/2023 14:49

Là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, đường tình duyên của Lưu Diệc Phi là lận đận truân chuyên.

Tham gia vào giới giải trí gần 20 năm, sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng song Lưu Diệc Phi vẫn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Bên cạnh sự nghiệp, công chúng đặc biệt quan tâm tới đời tư của người đẹp "Mộng hoa lục". Mặc dù sắp bước sang tuổi tứ tuần, Lưu Diệc Phi vẫn "một mình lẻ bóng". Kể từ lúc bước chân vào giới, Lưu Diệc Phi đã vướng tin đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành,... thế nhưng, nữ diễn viên chỉ công khai mối tình với Song Seung Hun.

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi nổi tiếng với vẻ ngoài thanh băng ngọc khiết. 

Nhiều cư dân mạng phát hiện ra rằng Lưu Diệc Phi và Hồ Ca là những ngôi sao "bị thời gian bỏ rơi" nổi tiếng của dàn diễn viên "Tiên kiếm kỳ hiệp" sau nhiều năm. Tuy nhiên, hiện Hồ Ca cũng đã có vợ và con. Trong khi các đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và sinh con, thì Lưu Diệc Phi luôn duy trì trạng thái độc thân. Nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho Lưu Diệc Phi.

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi thực sự đã bị thời gian quên lãng. 

 Nguyên nhân chính là khiến cô vẫn lẽ bóng đến hiện tại là không có ai có thể chiếm được trái tim của Lưu Diệc Phi. Dù sao người phụ nữ như Lưu Diệc Phi càng giỏi thì tầm nhìn càng cao. 

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 3
Cặp đôi vẫn giữ liên lạc sau khi kết thúc thời gian hợp tác. 

Sau khi bị chụp lại những hình ảnh bên nhau vào năm 2015, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã công khai xác nhận chuyện hẹn hò. Thời điểm đó, dự án phim "Tình yêu thứ ba" do cả hai đóng chính chuẩn bị ra rạp, tin tức cặp đôi "phim giả tình thật" đã khiến công chúng chấn động.

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 4
Cặp đôi vẫn đường ai nấy đi vì lý do khoảng cách. 

Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một nữ nghệ sĩ như Lưu Diệc Phi vừa xinh đẹp, tài năng, lại thành công trong sự nghiệp, sở hữu khối tài sản kếch xù lại không gặp được đối tượng phù hợp suốt nhiều năm?

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi sở hữu ngoại hình thiên phú mong manh động lòng người.

Với ngoại hình thiên phú cùng khí chất của Lưu Diệc Phi, đàn ông bình thường căn bản không sánh được với cô ấy. Đồng thời, hướng phát triển sự nghiệp hiện tại của Lưu Diệc Phi là thị trường quốc tế, các nam minh tinh bình thường chưa chắc đã có thực lực để theo đuổi Lưu Diệc Phi.

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 6

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 7  

Nữ diễn viên còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất và khối tài sản kết xù từ năm 16 tuổi. 

 Hiếm có người đàn ông nào có đủ bản lĩnh để chiếm trọn trái tim người phụ nữ mạnh mẽ và nhan sắc thuộc tầm quốc sắc thiên hương như Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên cũng là người có tham vọng lớn chinh phục thị trường quốc tế. Thật không biết người đàn ông như thế nào mới đủ may mắn kết hôn với "tiên nữ" Lưu Diệc Phi trong tương lai?

Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 8
 
Trước nay chỉ công khai duy nhất một mối tình, vì sao Lưu Diệc Phi đến nay vẫn độc thân? - Ảnh 9
Nữ diễn viên vẫn độc thân sang chảnh ở độ tuổi U40. 
Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Dù phim dở tệ không ai xem nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến Lưu Diệc Phi tụt hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Mộng Hoa Lục Đi Đến Nơi Có Gió sao Cbiz thần tiên tỷ tỷ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Mẹ của Lưu Diệc Phi thần thái không kém một minh tinh khi chung khung hình với Thư Sướng

Mẹ của Lưu Diệc Phi thần thái không kém một minh tinh khi chung khung hình với Thư Sướng

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ'

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ'

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'?

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'?

Chỉ một hành động giống nhau giữa hiện tại và 20 năm trước, Lưu Diệc Phi được khen ngợi nhan sắc ngày càng thần thái theo thời gian

Chỉ một hành động giống nhau giữa hiện tại và 20 năm trước, Lưu Diệc Phi được khen ngợi nhan sắc ngày càng thần thái theo thời gian

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 48 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 48 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu