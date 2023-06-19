Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ'

Sao quốc tế 19/06/2023 09:50

Nét đẹp của Lưu Diệc Phi 35 tuổi và Dương Mịch 36 tuổi đứng cạnh nhau khiến dân tình 'mướt cả mắt'.

Lưu Diệc Phi đứng bên dàn sao nữ gầy gò, trông mập mạp lạ thường. Nhưng cô không quan tâm, vẫn tươi cười tự tin. Lưu Diệc Phi và Dương Mịch gặp nhau trong "Thần điêu đại hiệp", họ là người quen cũ. Lần này, Lưu Diệc Phi diện một chiếc váy hoa oải hương, toàn thân váy được điểm xuyết những bông hoa trắng, tràn đầy tươi tắn.

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi hội ngộ Dương Mịch 

Mái tóc xoăn dài của Lưu Diệc Phi được xõa tự nhiên sau vai, được kẹp bằng kẹp tóc, trông rất giản dị và tổng thể mang lại cho người nhìn cảm giác tươi mới và tinh tế. 

Đứng cùng cô, Dương Mịch nhỏ hơn Diệc Phi ít nhất nửa vóc dáng nhưng dù có dáng chuẩn và ăn mặc rất bắt mắt nhưng cô vẫn thua kém sao nữ họ Lưu. Nếu Dương Mịch không ở cùng khung hình với Lưu Diệc thì có lẽ trông khá ổn. Nhưng đứng cạnh Lưu Diệc Phi, cô bỗng tái nhợt, trông vừa đen vừa gầy, tạo cảm giác khô khan. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi có làn da trắng và dáng người đầy đặn, tạo thiện cảm hơn với người đối diện.

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi có làn da trắng và dáng người đầy đặn, tạo thiện cảm hơn với người đối diện
Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh 3

Trước đây, Lưu Diệc Phi cũng có vóc dáng mảnh mai, mặc đồ gì cô cũng đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Còn với Dương Mịch, năm 2012, cô dính phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó đến nay, nữ diễn viên thường bị xếp vào danh sách các ngôi sao đẹp lên nhờ “dao kéo”. Nhưng sự thật là ngay từ giai đoạn trước đó, Dương Mịch đã gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh thuần. Cô còn được lựa chọn để đóng Vương Chiêu Quân – một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại của Trung Quốc.

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh 4
Từ đó đến nay, nữ diễn viên thường bị xếp vào danh sách các ngôi sao đẹp lên nhờ “dao kéo”

Vốn dĩ ở C-biz, Dương Mịch được xem là một trong những sao nữ có thân hình đẹp nhất. Cô liên tục “biến hóa” khi xuất hiện với nhiều phong cách thời trang khác nhau trên thảm đỏ của các sự kiện lớn và cả các tạp chí danh tiếng. Mỗi một bộ ảnh của Dương Mịch đều gây bất ngờ cho người hâm mộ và nhận được vô số lời khen. Nhờ sắc vóc đỉnh cao và thần thái ngút ngàn, nữ diễn viên “đốn gục” trái tim người hâm mộ.

Nhan sắc tuổi U40 của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi khi đứng cạnh nhau: Visual gấp đôi khiến ai nhìn cũng phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh 5
Dương Mịch được xem là một trong những sao nữ có thân hình đẹp nhất
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