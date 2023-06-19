Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn đang rất được mong chờ.

Trước dàn cast chất lượng của phim, khán giả vẫn đang tỏ ra quan ngại cho Dương Mịch khi đối thủ của nữ tiểu hoa 85 này trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có năng lực diễn xuất và nhan sắc đều thuộc vào hàng “không phải dạng vừa đâu”. Tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Trước hết, đối đầu trực tiếp với Dương Mịch thì chắc chắn phải kể đến Quách Hiểu Đình. Từng là nữ phụ chiếm hết spotlight của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký, ác nữ được khán giả đánh giá là có năng lực diễn xuất ổn định và nhan sắc sắc sảo không hề kém cạnh bất cứ mỹ nhân lưu lượng nào. Từng là nữ phụ chiếm hết spotlight của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh cũng là một người đẹp khác gây áp lực đối với Dương Mịch. Sau khi thành danh với tác phẩm Tai Trái, Trần Đô Linh tiếp tục tiến lên trên con đường tìm kiếm thành công trong sự nghiệp và nhận được không ít cảm mến của khán giả sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.



Trần Đô Linh cũng là một người đẹp khác gây áp lực đối với Dương Mịch Một nhân vật ảnh hưởng lớn không kém là Chúc Tự Đan. Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất không tệ nhưng Chúc Tự Đan vẫn mãi không thể bật lên hàng đại bạo. Vai diễn ấn tượng nhất của cô nàng chắc chỉ có thể là vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Vai diễn ấn tượng nhất của cô nàng chắc chỉ có thể là vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hồ yêu tiểu hồng nương xoay quanh câu chuyện tình ngang trái, nhiều thử thách giữa con người và yêu. Series này có 3 phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn hóa thân vào nhân vật Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Cung Tuấn hóa thân vào nhân vật Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng bắt đầu khởi quay, mình đã rất bất ngờ khi Iqiyi mời được một dàn diễn viên hùng hậu toàn những gương mặt nổi tiếng. Dương Mịch bao lâu nay vẫn giữ vững vị thế của một đỉnh lưu, cô ấy cũng là một sao nữ có khả năng gánh phim tốt trong showbiz Hoa ngữ hiện nay. Còn Cung Tuấn thì là lưu lượng đang hot, lại khá có tiếng bên dòng phim cổ trang nên sự kết hợp này rất đáng mong đợi.

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