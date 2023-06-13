Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'?

Sao quốc tế 13/06/2023 10:06

Hình ảnh nhan sắc thực của "Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi trước ống kính nước ngoài không có bộ lọc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

"Hoa Mộc Lan" do Lưu Diệc Phi đóng chính vốn được xem là một trong những dự án trọng điểm của Disney trong năm 2020, tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dự án này đã phải hoãn lại việc ra mắt.

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi trong phim Hoa Mộc Lan 

Từ khi Lưu Diệc Phi được tiết lộ sẽ đóng vai này đã bùng nổ nhiều tranh luận của khán giả trước nhan sắc và diễn xuất của cô. Dù được mệnh danh “thần tiên tỉ tỉ” nhưng Lưu Diệc Phi bị cho là vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều khán giả khi cô được chọn cho vai chính của "Hoa Mộc Lan". Nhiều người hoài nghi về kỹ năng diễn của Lưu Diệc Phi và cho rằng cô vẫn chỉ là "bình hoa di động".

Tuy nhiên, theo truyền thông, ban đầu Lưu Diệc Phi không được chọn cho vai Hoa Mộc Lan nhưng sau khi rất nhiều người thử vai này nhưng không có ai đạt, điều này đủ chứng minh thực lực của Lưu Diệc Phi.

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong video hậu trường 

Mới đây, một đoạn video hậu trường quay cảnh thử vai Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi đã được tung ra. Trong video, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại phim trường mà không trang điểm, dù không có bộ lọc nhưng trông cô rất ổn về nhan sắc.

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'? - Ảnh 3
Dù không qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc cô nàng vẫn trông rất ổn

Cuối tháng 9 năm ngoái, Lưu Diệc Phi cũng từng để lộ nhan sắc thật trên sóng livestream. Nữ diễn viên vô tình tắt đi lớp filter, khiến dân tình nháo nhào vào xem làn da không có bộ lọc làm mịn sẽ thế nào. Kết quả là Lưu Diệc Phi vẫn rất trẻ trung, da mịn màng trắng sáng khiến người ta ghen tỵ.

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'? - Ảnh 4
Nhan sắc đáng ghen tị của 'thần tiên tỷ tỷ' 

Ngoài đời, Lưu Diệc Phi thường xuyên khoe ảnh tự sướng trên trang cá nhân. Chiếm trọn sự chú ý vẫn là làn da đẹp nức nở, vừa căng bóng trắng sáng vừa mịn màng khỏe mạnh. Tuy không quá xuất sắc về mặt vóc dáng nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn luôn khiến dân tình thổn thức mỗi khi ngắm nhìn.

Lộ diện nhan sắc thực của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dưới ống kính nước ngoài: Có thật sự xứng với danh 'Thần tiên tỷ tỷ'? - Ảnh 5
Nhan sắc tuổi U40 của Lưu Diệc Phi khiến chị em phải thổn thức 

Chỉ một hành động giống nhau giữa hiện tại và 20 năm trước, Lưu Diệc Phi được khen ngợi nhan sắc ngày càng thần thái theo thời gian

Chỉ một hành động giống nhau giữa hiện tại và 20 năm trước, Lưu Diệc Phi được khen ngợi nhan sắc ngày càng thần thái theo thời gian

Mới đây, mạng xã hội lan rộ lại hình ảnh Lưu Diệc Phi ở độ tuổi thiếu niên vào 20 năm trước. Nhiều netizen không khỏi trầm trồ, khen ngợi cô nàng ngày càng quyến rũ, thần thái theo thời gian.

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