'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít

Sao quốc tế 08/06/2023 09:58

Những bức ảnh cũ của Lưu Diệc Phi bất ngờ rộ lên khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Một blogger bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh cũ của Lưu Diệc Phi cách đây vài năm khi nàng 'thần tiên tỷ tỷ' xuất hiện tại hậu trường sự kiện trao giải. Loạt hình ảnh cũ này của Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Trung. Ai cũng phải cảm thán trước nhan sắc cùng ngoại hình đẹp tỏa sáng cả khung hình của nàng 'Tiểu Long Nữ'. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít - Ảnh 1
Loạt hình ảnh cũ này của Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Trung

Những hình ảnh này được chụp từ vị trí khá xa và không hề có bất cứ sự tác động nào từ việc chỉnh sửa. Thế nhưng, nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn vô cùng tỏa sáng và nổi bật. Đứng giữa khu vực đông người nhưng netizen dường như chỉ nhìn thấy mình Lưu Diệc Phi. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít - Ảnh 2
Nhan sắc tỏa sáng của Lưu Diệc Phi dù chưa qua chỉnh sửa

Blogger nhận xét, ở Lưu Diệc Phi khi ấy không chỉ là nhan sắc đẹp thuần khiết và trong sáng. Vẻ đẹp ấy còn nằm ở cả thần thái tự nhiên, không cứng nhắc, khoa trương. Netizen đa số đều đồng tình với nhận xét này của blogger. 

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Từ khi còn là một cô bé cho đến thời gây sốt màn ảnh với hình tượng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ rồi trở thành một phụ nữ ngoài 30, “thần tiên tỉ tỉ” vẫn khiến bao khán giả mê đắm trước vẻ đẹp không tì vết.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít - Ảnh 3
 “Thần tiên tỉ tỉ” vẫn khiến bao khán giả mê đắm trước vẻ đẹp không tì vết

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó sang Mỹ định cư nhiều năm rồi trở lại quê nhà hoạt động nghệ thuật vào đầu thập niên 2000. Trong các bức ảnh thời thơ ấu được mỹ nhân này đăng tải, người đẹp luôn khiến dân tình xuýt xoa vì từ nhỏ cô đã là một “tiểu mỹ nhân” với gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú và khuôn miệng nhỏ nhắn. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi từng gây sốt với hình tượng Tiểu Long Nữ

Năm 2006, Lưu Diệc Phi gây sốt màn ảnh Hoa ngữ khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ bên cạnh “Dương Quá” Huỳnh Hiểu Minh trong Thần điêu đại hiệp. Mỹ nhân gốc Vũ Hán một lần nữa khắc họa sống động hình ảnh “bạch y thiếu nữ” mà nhà văn Kim Dung từng dùng những từ ngữ đẹp nhất để mô tả. Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết cùng khí chất thanh tao, thoát tục của sao nữ 8X trên phim khiến cô được ca ngợi là “thần tiên tỉ tỉ". 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chứng minh nhan sắc 'đẹp không góc chết' trong loạt ảnh cũ khiến dân tình mê tít - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi được cho là xinh đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh
Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường

Ngỡ ngàng hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi xuề xoà, phát tướng qua camera thường

Dù được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi vẫn bị "bóc mẽ" sắc vóc thật kém lung linh trong những bức ảnh đời thường.

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