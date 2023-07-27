Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi

Sao quốc tế 27/07/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với Vương Sở Nhiên. Nhan sắc của 'bản sao' Lưu Diệc Phi gây tranh cãi dữ dội.

Vương Sở Nhiên là sao nữ được chú ý thời gian gần đây với danh xưng Tiểu Lưu Diệc Phi khi sở hữu góc mặt trông khá giống đàn chị Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, việc ‘cọ nhiệt’ quá nhiều từ đàn chị khiến công chúng ngán ngẩm.

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với ‘bản sao’ của mình. Theo đó, Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên cùng có mặt trong Đêm hội Weibo vào đầu năm nay. Vị trí của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên khá xa nhau. Lưu Diệc Phi ngồi ở vị trí đắc địa, cạnh Hồ Ca, nhan sắc vô cùng nổi bật. Vương Sở Nhiên ngồi ở hàng ghế sau, hoàn toàn mờ nhạt trong bức ảnh này.

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh 2Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh 3

Theo nhiều khán giả, nhan sắc của Vương Sở Nhiên hoàn toàn không giống Lưu Diệc Phi như nhiều người từng nhận định qua bức ảnh chung khung hình này. Nếu Lưu Diệc Phi có nhan sắc vô cùng khí chất thì Vương Sở Nhiên lại vô cùng lép vế. Thậm chí, còn kém sắc hơn cả Thẩm Nguyệt ngồi cạnh. Chính vì thế, bức ảnh này đã gây nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng.

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh 4

Có thể nói, nhan sắc của Lưu Diệc Phi luôn được nhiều khán giả xem là ‘tượng đài’ trong giới giải trí. Ở tuổi 36, vẻ đẹp của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ trong những tác phẩm gần nhất như Đi Đến Nơi Có Gió, Mộng Hoa Lục vẫn khiến nhiều người thổn thức.

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh 5

Còn về phần Vương Sở Nhiên đang chiếm sóng màn ảnh Hoa Ngữ với các vai diễn trong nhiều bộ phim như Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Cốt Dao,… Đáng chú ý, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Vương Sở Nhiên 'nên duyên' với Dương Dương được nhận xét là rất đẹp đôi. Với lợi thế nhan sắc, cô nàng dễ dàng ‘cân’ các tạo hình từ hiện đại tới cổ trang.

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Mới đây, dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức mở điểm douban với mức điểm khá thấp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Vương Sở Nhiên thần tiên tỷ tỷ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Dương Dương và Tiểu Lưu Diệc Phi bất ngờ gặp biến cố lớn trong sự nghiệp

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Netizen nắm trong tay 'bằng chứng' khẳng định Tiểu Lưu Diệc Phi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Không phải 'tiểu Lưu Diệc Phi', Trương Dư Hi sẽ là nữ chính của Khó Dỗ Dành?

Nền tảng Tencent bất ngờ làm một việc khiến mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đã 'lạnh lùng' nay càng thêm 'xa cách'

Nền tảng Tencent bất ngờ làm một việc khiến mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đã 'lạnh lùng' nay càng thêm 'xa cách'

Lý do 'tiểu Lưu Diệc Phi' được đánh giá có khả năng vươn lên thành tiểu hoa dẫn đầu lứa sau 95

Lý do 'tiểu Lưu Diệc Phi' được đánh giá có khả năng vươn lên thành tiểu hoa dẫn đầu lứa sau 95

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 16 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 31 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 46 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 1 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn