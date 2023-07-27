Vương Sở Nhiên là sao nữ được chú ý thời gian gần đây với danh xưng Tiểu Lưu Diệc Phi khi sở hữu góc mặt trông khá giống đàn chị Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, việc ‘cọ nhiệt’ quá nhiều từ đàn chị khiến công chúng ngán ngẩm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với ‘bản sao’ của mình. Theo đó, Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên cùng có mặt trong Đêm hội Weibo vào đầu năm nay. Vị trí của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên khá xa nhau. Lưu Diệc Phi ngồi ở vị trí đắc địa, cạnh Hồ Ca, nhan sắc vô cùng nổi bật. Vương Sở Nhiên ngồi ở hàng ghế sau, hoàn toàn mờ nhạt trong bức ảnh này.

Theo nhiều khán giả, nhan sắc của Vương Sở Nhiên hoàn toàn không giống Lưu Diệc Phi như nhiều người từng nhận định qua bức ảnh chung khung hình này. Nếu Lưu Diệc Phi có nhan sắc vô cùng khí chất thì Vương Sở Nhiên lại vô cùng lép vế. Thậm chí, còn kém sắc hơn cả Thẩm Nguyệt ngồi cạnh. Chính vì thế, bức ảnh này đã gây nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng.

Có thể nói, nhan sắc của Lưu Diệc Phi luôn được nhiều khán giả xem là ‘tượng đài’ trong giới giải trí. Ở tuổi 36, vẻ đẹp của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ trong những tác phẩm gần nhất như Đi Đến Nơi Có Gió, Mộng Hoa Lục vẫn khiến nhiều người thổn thức.

Còn về phần Vương Sở Nhiên đang chiếm sóng màn ảnh Hoa Ngữ với các vai diễn trong nhiều bộ phim như Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Cốt Dao,… Đáng chú ý, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Vương Sở Nhiên 'nên duyên' với Dương Dương được nhận xét là rất đẹp đôi. Với lợi thế nhan sắc, cô nàng dễ dàng ‘cân’ các tạo hình từ hiện đại tới cổ trang.