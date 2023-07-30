Châu Nhuận Phát tiết lộ bị nứt xương sườn vì lý do này

Sao quốc tế 30/07/2023 15:16

Châu Nhuận Phát đã tham dự một hội nghị chuyên đề tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 28-7 để chia sẻ quan điểm sống, tầm nhìn của mình về cuộc sống với 300 sinh viên.

Trang Oriental Daily vào ngày 29/7 thông tin, Châu Nhuận Phát đã tiết lộ rằng mới đây đã gặp tai nạn té ngã khi chạy bộ khiến lòng bàn tay bị đá cứa vào chảy máu, xương sườn thứ tư, bên trái bị nứt. Do đó, ông cười hay ho, thở mạnh đều cảm thấy khó chịu và bác sĩ cũng yêu cầu tạm dừng chạy bộ 2 tháng.

Tuy vậy, nam diễn viên vẫn giữ lời hứa, tham dự hội nghị chuyên đề cùng các sinh viên, chia sẻ quan điêm sống, tầm nhìn. Khi nghe chia sẻ này, cả hội trường dành cho Châu Nhuận Phát tràng vỗ tay cảm ơn ông vẫn giữ lời hứa, đến cùng với họ.

 

 

Châu Nhuận Phát tiết lộ bị nứt xương sườn vì lý do này - Ảnh 1

Châu Nhuận Phát chia sẻ rằng ông sinh ra trong gia đình nghèo nên không thể học đến nơi, đến chốn mà phải ra đời sớm, làm nhiều công việc khác nhau hỗ trợ gia đình. Ông từng trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh, làm tài xế taxi…  Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có may mắn vì giai đoạn này về sau trở thành trải nghiệm quý giá để ông có thể hóa thân vào nhân vật trong phim bằng tất cả sự chân thật, gần gũi mà không phải là "diễn".

Ông biết ơn được khán giả yêu thích, có nhiều vai diễn, có thu nhập và luôn muốn chia sẻ kiến thức, vốn sống đã tích lũy được trong cả đời mình cho những người trẻ, những trụ cột tương lai. 

Châu Nhuận Phát tiết lộ bị nứt xương sườn vì lý do này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, với Châu Nhuận Phát, những câu chuyện, nhân vật trong phim là hư cấu nhưng cách diễn của diễn viên là thật. Việc làm người cũng giống như làm diễn viên chân chính, luôn phải sống bằng cảm xúc thật, chân thành và không được lùi bước khi gặp thất bại.

 

Châu Nhuận Phát là cái tên quen thuộc của khán giả qua nhiều phim: "Bến Thượng Hải", "Tiếu ngạo giang hồ", "Anh hùng bản sắc", "A Lang đích cố sự"…

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