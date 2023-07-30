Chồng ngoại quốc lên tiếng trước nghi vấn tranh giành tài sản với Coco Lee

Sao quốc tế 30/07/2023 11:30

Mới đây, doanh nhân Bruce Rockowitz (chồng Coco Lee), đã quyết định lên tiếng phản hồi những thông tin liên quan tới cuộc hôn nhân của anh và nữ ca sĩ nổi tiếng.

Theo HK01, hôm 28/7, doanh nhân Bruce Rockowitz (người chồng mà nữ ca sĩ Coco Lee đang tiến hành thủ tục ly hôn trước khi cô qua đời) đã đưa ra tuyên bố về vấn đề tài sản của ông với danh ca quá cố.

Cụ thể, theo lời ông Rockowitz, sau khi giọng ca A Love Before Time qua đời vào đầu tháng 7/2023, một số đối tượng đã cố tình thổi phồng, bịa đặt, lan truyền thông tin sai lệch đồng thời có những lời lẽ xúc phạm, phỉ báng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và danh tiếng của ông cũng như gia đình. Những hành vi này đã gây ra sự đau khổ, căng thẳng và tác động tiêu cực đến cuộc sống riêng của họ. Doanh nhân người Canada khẳng định nhiều bình luận về tình trạng hôn nhân cũng như tài sản của ông và Coco Lee đã sai lệch nghiêm trọng so với sự thật và là tin đồn ác ý.

Chồng ngoại quốc lên tiếng trước nghi vấn tranh giành tài sản với Coco Lee - Ảnh 1

Ông Bruce Rockowitz khẳng định sau khi mình và Coco Lee kết hôn, hai bên đã luôn duy trì sự độc lập về vấn đề tài sản. Doanh nhân ngoại quốc khẳng định ông tôn trọng mọi quyết định của nữ ca sĩ 48 tuổi đối với tài sản riêng của cô đồng thời không tham gia vào bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc phân chia tài sản mà cố nghệ sĩ để lại.

Ngoài ra, trước những nhận xét sai trái, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự của mình, ông Rockowitz tuyên bố sẽ ủy thác cho luật sư xử lý. Ông yêu cầu những kẻ tung tin ác ý gỡ bài đăng lan truyền thông tin sai lệch và tuyên bố có hành động pháp lý dứt khoát để ngăn chặn những hành vi sai trái. Bruce Rockowitz cũng kêu gọi dân mạng hãy tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng quyền riêng tư của người khác và kiên quyết chống lại những hành vi đưa tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý.

 

Chồng ngoại quốc lên tiếng trước nghi vấn tranh giành tài sản với Coco Lee - Ảnh 2

Coco Lee tự tử tại nhà riêng vào ngày 2/7, được người thân đưa đến bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng cuối cùng ra đi hôm 5.7. Trước khi qua đời, nữ ca sĩ trải qua chuỗi ngày tăm tối khi phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm, âm thầm sống chung với ung thư vú, phải phẫu thuật chân do dị tật từ nhỏ, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sa sút nghiêm trọng. Hiện gia đình đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của diva 48 tuổi. Tang lễ của Coco Lee dự kiến được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 31/7 và 1/8 tới.

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Phía gia đình của nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee thông báo, lễ tưởng niệm và tang lễ của cô sẽ diễn ra vào ngày 31/7 và 1/8 tới.

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