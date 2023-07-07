Tiết lộ danh tính người chồng bội bạc đã đẩy Diva Coco Lee rơi vào trầm cảm

Thông tin Coco Lee qua đời sau khi tự vẫn khiến các đồng nghiệp, học trò, người hâm mộ Diva khắp châu Á bàng hoàng.

Theo một nguồn tin thân cận với nữ diva Coco Lee cho hay, đầu năm nay, Coco Lee đi khám và được chẩn đoán ung thư vú. Tuy nhiên, thay vì nói với người nhà, cô âm thầm chiến đấu bệnh tật. Nguồn tin cho biết ca sĩ đi khám một mình, không có chồng đi cùng. Thời điểm này, người chồng được cho đang đi du lịch. Coco Lee cùng chồng và con gái riêng của chồng Được biết, chồng cô - Bruce Rockowitz là cựu Giám đốc điều hành của công ty chuỗi cung ứng Li&Fung của Hong Kong (Trung Quốc) - vị trí mà ông nắm giữ từ năm 2011 đến năm 2014.

Rockowitz sinh năm 1958 và lớn lên ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ) trước khi chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc). Rockowitz cũng là chủ tịch của Rock Media International và là người đồng sáng lập chuỗi nhà hàng, phòng tập thể dục Pure Group. Chồng Coco Lee - Bruce Rockowitz là cựu Giám đốc điều hành của công ty chuỗi cung ứng Li&Fung của Hong Kong Ông trùm kinh doanh tài ba này cũng từng chơi quần vợt chuyên nghiệp, thậm chí bỏ dở việc học tại Đại học Vermont để theo đuổi môn thể thao này vào năm 1979.

Coco và Rockowitz đã kết hôn trong một buổi lễ trọng đại vào tháng 10/2011. Thời gian đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng họ đã hẹn hò được 8 năm trước khi Rockowitz cầu hôn Coco. Trước khi Rockowitz cầu hôn Coco hai người từng hẹn hò 8 năm Được biết, Coco Lee từng từ chối lời cầu hôn của Rockowitz vì thời điểm đó ông vẫn chưa ly hôn người vợ đầu tiên. Đám cưới của họ đã diễn ra hoành tráng. Tiệc cưới của họ có sự tham gia biểu diễn của các siêu sao: Bruno Mars, Alicia Keys, The Black Eyed Peas và Ne-Yo. Trước khi mâu thuẫn, hai người chung sống ở Stanley nhưng vài tháng gần đây, Coco Lee về ở trong căn hộ trên đỉnh đồi của mẹ và chị gái. Chồng cô không có ở Hong Kong khi biến cố xảy ra. Khi Bruce trở về Hong Kong ngày 4/7, Coco Lee đã hôn mê sâu.

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