Coco Lee - diva Hong Kong qua đời hôm 5/7 - từng bị chẩn đoán mắc ung thư vú, giấu mẹ đi phẫu thuật.

Mới đây vào ngày 6/7, trang HK01 đưa tin vào những năm cuối đời, diva Coco Lee phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Tại Doãn, bạn thân của nghệ sĩ cho biết vài tháng trước, Coco nói với bà về những chuyện buồn, sức khỏe sa sút. Khoảng giữa năm 2022, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sợ mẹ già lo nghĩ, ca sĩ dặn hai chị gái giấu mẹ tình trạng. Coco Lee trong bệnh viện hồi tháng 2 Coco Lee trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u. Lúc vào phòng mổ, ca sĩ đi một mình, bấy giờ chồng cô - doanh nhân Bruce Rockowitz - đang đi du lịch. Nhờ phát hiện sớm, bệnh tình được kiểm soát.

Ca sĩ chịu nỗi đau thể chất, tinh thần. Ngoài mắc ung thư vú, Coco Lee bị bệnh trầm cảm, bị tật ở chân, không thể đi lại. Hồi tháng 2, ca sĩ phẫu thuật ở chân trái, nén đau để tập đi. Cô khao khát có thể đi lại bình thường để trở lại sân khấu. Ca sĩ phẫu thuật ở chân trái, nén đau để tập đi Trên trang cá nhân cuối tháng 2, Coco Lee đăng bài viết dài, cho biết tính cách cô hay che giấu nỗi đau, chỉ thể hiện mặt tích cực của bản thân với khán giả. Nhưng giai đoạn phẫu thuật chân, cô yếu đuối, vỡ vụn. Ca sĩ viết: 'Ông trời ơi, hãy cho con được sớm ổn định lại, cho con sớm được gặp những người yêu quý mình, bạn bè mình, cho con được tiếp tục đứng trên sân khấu'.

Cô còn nhắn nhủ khán giả: 'Tôi đang tập đi, mong các bạn khích lệ tôi trong giai đoạn khó khăn này. Giờ đây tôi cần các bạn hơn bao giờ hết'. Coco Lee tiết lộ ca sĩ đau khổ vì hôn nhân rạn vỡ Một số người bạn của Coco Lee tiết lộ ca sĩ đau khổ vì hôn nhân rạn vỡ. Những bạn thân khuyên Coco Lee sớm ly hôn, giải thoát bản thân nhưng cô còn yêu chồng, không dứt khoát trong mối quan hệ. Coco Lee (tên Trung Quốc: Lý Mỹ Lâm) sinh ra trong một gia đình trí thức cao ở Hong Kong, cả cha và mẹ đều tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ca sĩ từng có một tuổi thơ thiếu thốn do khi mẹ mang thai cô, cha lâm bệnh qua đời, ba mẹ con nương tựa vào nhau. Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Coco Lee yêu thích TikTok và thường chia sẻ những video thú vị của bản thân lên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, cô đều đặn tổ chức liveshow trong và ngoài Hong Kong. Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, chủ tịch điều hành của Li & Fung Group, năm 2010. Thời điểm đó, doanh nhân đã qua một đời vợ và có hai con gái. Trong suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con. Gần đây, cô úp mở việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng "đứt gánh".

Phát hiện Coco Lee đầu tiên, mẹ 86 tuổi cố gắng cứu con gái nhưng không thành Gia đình hiện tại của nữ ca sĩ Coco Lee vẫn đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ ở tuổi 48.

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