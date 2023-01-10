Tình hình sức khỏe Coco Lee sa sút sau ly thân vì chồng ngoại tình

Sao quốc tế 10/01/2023 15:59

Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hong Kong Coco Lee được cho là trong trạng thái trầm cảm nặng, sức khỏe cũng không hề tốt vì phát hiện chồng là tỷ phú Bruce Rockowitz ngoại tình nhiều lần.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, tỷ phú Bruce Rockowitz, chồng của Coco Lee đã bị phát hiện ngoại tình đến 3 lần khiến cho cô "không thể chấp nhận nổi". Vì vậy, cả hai đã ly thân được nửa năm. Sự việc khiến sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ sa sút, thể chất của cô cũng gặp vấn đề khi tụt xuống chỉ còn 42kg.

Tình hình sức khỏe Coco Lee sa sút sau ly thân vì chồng ngoại tình - Ảnh 1

Một người được cho là bạn thân của Coco Lee trả lời phỏng vấn: "Người đàn ông đã lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác, đối tác của anh ta đều là những cô gái trẻ. Coco đã cho cơ hội nhưng anh ta không thay đổi. Đây đã là lần thứ ba".

Người này còn tiết lộ thêm, những cô con gái riêng của Bruce Rockowitz cũng bênh vực cho việc làm sai trái của bố mình dù từng được Coco Lee yêu thương và chăm sóc như con ruột của cô. Vì vậy, hiện tại tâm trạng cô đang rất nặng nề.

Tình hình sức khỏe Coco Lee sa sút sau ly thân vì chồng ngoại tình - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nguồn tin có cho biết Coco Lee mới đây còn gặp chấn thương nặng ở chân khiến cô phải ngồi xe lăn trong một thời gian. Cuối tháng trước, nữ ca sĩ phải sang Mỹ để khám bệnh và hẹn lịch phẫu thuật. Ông xã cô biết hết mọi việc nhưng không quan tâm đến vợ mình.

Đây không phải là lần đầu cuộc hôn nhân của Coco Lee bị đồn rạn nứt mà từ năm 2020 thì tin đồn đã rộ lên. Tuy vậy, sau mọi việc thì cặp đôi lại xuất hiện công khai bên nhau như không có gì xảy ra.

Tình hình sức khỏe Coco Lee sa sút sau ly thân vì chồng ngoại tình - Ảnh 3

Trước khi nên duyên với Bruce Rockowitz, Coco Lee từng có hai mối tình với các tài tử nổi tiếng là Vương Lực Hoành và Châu Kiệt Luân. Không những vậy, cô còn bị tố là "tiểu tam" xem vào chuyện tình của đồng nghiệp khác.

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