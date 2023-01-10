Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí

Sao quốc tế 10/01/2023 15:08

Lần xuất hiện này cô nàng đã được nhận vô số sự tán thưởng của khán giả bởi quá xinh đẹp, cuốn hút.

Dương Mịch là một trong những diễn viên đứng đầu lứa 85 của Cbiz, nữ diễn viên vốn luôn được đánh giá là một trong những nhan sắc nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt đôi chân dài miên man, thon gọn của cô cùng phong cách ăn mặc thời thượng, Dương Mịch luôn đi đầu trong các xu hướng thời trang và ghi điểm với netizen khi xuất hiện với vẻ đẹp không góc chết.

Mới đây, tạp chí L’OFFICIEL số khai niên 2023 đã công bố Dương Mịch là gương mặt trang bìa. Cô nàng đã có những khoảnh khắc vô cùng thần thái và khoe được nhan sắc quyến rũ.

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 1

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 2

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 3

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 4

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 5

Trong bộ ảnh, Dương Mịch theo đuổi đa phong cách vừa gợi cảm, sang trọng nhưng cũng không kém phần năng động, thời thượng khiến không ai có thể cưỡng lại được. Dù mặc trang phục kín đáo nhưng vẻ sexy vẫn toát ra từ ánh mắt, cử chỉ. 

Ngay khi người hâm mộ chưa kịp xuýt xoa trước nhan sắc và thần thái "đỉnh chóp" của nữ diễn viên sinh năm 1986, thì loạt ảnh hậu trường của buổi chụp hình cũng được hé lộ. 

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 6

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 7

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 8

Một lần nữa, ai nấy đều trầm trồ với nhan sắc mặn mà, chín muồi của Dương Mịch. Hơn cả, biểu cảm và thần thái khuôn mặt vốn trước giờ luôn là thế mạnh của cô đều toát lên vẻ sang chảnh, khó cưỡng. Dù là ở góc máy nào thì nàng tiểu hoa đán dễ dàng hút mắt người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 9\Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 10

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 11

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 12

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 13

Dù đã ở tuổi 36 và trải qua sinh nở nhưng nhan sắc của Dương Mịch vẫn được khen ngợi trẻ trung, toát lên khí chất trong sáng, thuần khiết. Đồng thời, vóc dáng thon thả là kết quả của việc nỗ lực ăn kiêng và tập luyện chăm chỉ của Dương Mịch.

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 14

Ngất ngây với nhan sắc 'đẹp mọi góc nhìn' của Dương Mịch cùng thần thái sang chảnh trong loạt ảnh hậu trường chụp tạp chí - Ảnh 15

Dương Mịch cũng được đánh giá là nữ nghệ sĩ chăm chỉ bậc nhất khi cô liên tục di chuyển để tham gia các sự kiện, hoạt động ở khắp mọi nơi. Không chỉ đóng phim, đóng quảng cáo, chụp ảnh, cô còn làm giám khảo, đi dự sự kiện thời trang...

Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch sao hoa ngữ phim hoa ngữ Cbiz

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