Dương Mịch sẽ tham gia vào phim mới của Trương Nghệ Mưu?

Sao quốc tế 05/01/2023 18:24

Nếu thông tin này là thật, Dương Mịch sẽ trở thành "Mưu Nữ Lang" kế tiếp của màn ảnh Hoa ngữ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang tiếp xúc với các tiểu hoa 85 vì có một hạng mục vô cùng phù hợp. Không những vậy, tin đồn còn cho biết nữ diễn viên mà vị đạo diễn này nhắm tới không ai khác chính là Dương Mịch.

Dương Mịch sẽ tham gia vào phim mới của Trương Nghệ Mưu? - Ảnh 1

Nguồn tin tiết lộ thêm, nhân vật nữ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu có một điều kiện là phải biết hát kịch Thiểm Tây. Vì vậy, hình ảnh Dương Mịch hát kịch Thiểm Tây được cho là sẽ vô cùng mới mẻ và thú vị.

Sau khi thông tin trên được tiết lộ, cư dân mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều về việc Dương Mịch được Trương Nghệ Mưu lựa chọn. Cụ thể, không ít người nhận xét nữ minh tinh họ Dương vẫn còn nhiều thiếu sót về diễn xuất, chưa thể hiện rõ cảm xúc ở các nhân vật mà cô đảm nhận, chưa kể là giọng nói của cô không hề hay, nếu hát kịch Thiểm Tây sẽ như "đấm vào tai" của khán giả.

Dương Mịch sẽ tham gia vào phim mới của Trương Nghệ Mưu? - Ảnh 2

Tuy vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ mới là tin đồn, chưa có gì là chắc chắn cả. Bên cạnh đó, Dương Mịch là một diễn viên thông minh, nếu thấy bản thân không phù hợp với vai diễn này thì chắc chắn cô sẽ không nhận vai vì chung quy lại cơ hội này là một "con dao hai lưỡi", nếu cô thất bại thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ, đặc biệt hơn nữa là thất bại trong bộ phim của Trương Nghệ Mưu.

Dương Mịch sẽ tham gia vào phim mới của Trương Nghệ Mưu? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, cũng có một luồng ý kiến bày tỏ sự mong đợi vào sự kết hợp này. Trương Nghệ Mưu vốn nổi tiếng là đạo diễn tài ba của nền phim ảnh Trung Hoa với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Cao Lương Đỏ, Chuyện Tình Cây Táo Gai,... còn Dương Mịch, cô hiện là một trong những sao nữ hàng đầu Cbiz hiện tại với lượng fan hùng hậu và danh tiếng xếp hàng nhất nhì nên sự hợp tác của cả hai sẽ thật sự tạo ra một "cú nổ lớn" cho màn ảnh Trung Hoa.

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Từ khóa:   Dương Mịch Trương Nghệ Mưu tiểu Hoa 85 sao Hoa ngữ sao châu Á

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