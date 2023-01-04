Dương Mịch gây ấn tượng với bộ ảnh siêu ngầu, nhưng lại né tránh khi đề cập đến chuyện tình cảm với Ngụy Đại Huân

Mới đây, phía studio của Dương Mịch đã chia sẻ một bộ ảnh thực hiện cho một tạp chí thời trang . Có thể thấy, dù là tạo hình như thế nào thì Dương Mịch cũng có thể diện đồ thời thượng nhất, đặc biệt bắt mắt, được mọi người không ngớt lời khen ngợi.

Bên cạnh sự thời thượng về phong cách thời trang của nữ diễn viên, rất nhiều cư dân mạng cũng tò mò về mối quan hệ giữa cô và Ngụy Đại Huân khi gần đây truyền thông lẫn mạng xã hội thường xuyên đăng tải những đoạn clip, hình ảnh anh chàng thiếu gia họ Nguỵ tay trong tay với đàn chị Tầm Lam.

Khi được tạp chí này phỏng vấn, Dương Mịch cũng tiết lộ tình hình mới nhất. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà cho biết gần đây ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, ở trong đoàn quay phim, ngày nào cũng bắt đầu công việc đúng giờ, quay phim tốt, chăm chỉ hoàn thành bộ phim, tác phẩm truyền hình mà bản thân nữ diễn viên nhận lời tham gia một cách chuyên nghiệp nhất.

Ngoài ra, Dương Mịch cho biết ngay cả kỹ năng hội hoạ mà bản thân nữ diễn viên đã lên kế hoạch học gần đây cũng chưa thể thực hiện được vì lịch trình bận rộn của những ngày cuối năm. Với công việc bận rộn của Dương Mịch dường như là câu trả lời khá thông minh khi được hỏi về vấn đề của Nguỵ Đại Huân. Bởi, thời gian nghỉ ngơi, học tập của Dương Mịch còn không có thì lấy đâu quan tâm chuyện người khác.

Trong năm 2023, nàng tiểu hoa 85 có dự án phim "Hồ yêu tiểu hồng nương" hợp tác cùng Cung Tuấn chuẩn bị lên sóng. Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên có tiếng. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch.

Bởi so với dòng phim hiện đại, các phim cổ trang, tiên hiệp là thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Chính điều này khiến những người hâm mộ của cô cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nữ diễn viên sẽ lấy lại vị thế của mình.