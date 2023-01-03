Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà

Sao quốc tế 03/01/2023 16:18

Dù là năm cũ hay năm mới thì nhan sắc Dương Mịch vẫn luôn là đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội của netizen.

Năm 2022, Dương Mịch hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi trong làng giải trí Cbiz. Cô nàng tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau, đồng thời lên sóng 2 bộ phim Cảm Ơn Bác SĩĐịnh Luật Tình Yêu 80/20. Chính vì sự bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi mà Dương Mịch liên tục bị nhận xét là có trạng thái không tốt khi quay hình các bộ phim.

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 1

Điển hình là khi lên sóng bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch nhận hàng loạt chỉ trích là đã bước vào tuổi trung niên nên không hợp đóng vai thiếu nữ ngôn tình. Hơn nữa, trạng thái mệt mỏi, mắt lờ đờ, lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc, càng khiến cô trông già dặn hơn bạn diễn Hứa Khải khá nhiều. 

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 2

Tuy nhiên, mới đây, trong bộ ảnh được công ty Gia Hành chia sẻ trên Weibo, Dương Mịch gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không tì vết. Bộ ảnh sau khi được chia sẻ, đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý và lượt tương tác khủng từ fan hâm mộ. 

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 3

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 4

Trong ảnh, Dương Mịch trẻ trung, sành điệu với trang phục quần jean, áo len đơn giản nhưng vô cùng năng động. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn "đốn tim" người nhìn với làn da trắng sáng, mái tóc thả dài, trang điểm nhẹ nhàng, vui vẻ chụp ảnh cùng thú cưng.

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 5

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 6

Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại lời khen "có cánh" cho nhan sắc cuốn hút và gu thời trang "xịn mịn" vượt bậc của "chị đại" Gia Hành. Tuy vậy, Dương Mịch cũng vướng không ít tranh cãi vì cho rằng cô nàng đã sử dụng filter hay công cụ photoshop để làm gương mặt mịn màng, tươi tắn hơn. 

Sắp tới đây, nàng tiểu hoa có dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Cung Tuấn chuẩn bị lên sóng. Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên với ngoại hình đẹp. Thậm chí, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn được cho là sẽ giúp dòng phim tiên hiệp thoát mác "một màu trắng xóa".

Khoe ảnh mới đón năm mới tràn ngập visual, Dương Mịch bị netizen 'tố' lạm dụng photoshop quá đà - Ảnh 7

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz có thể là các ngôi sao trên màn ảnh nhưng trên sân khấu ca nhạc họ cũng chỉ là các ''học sinh'' mới mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc của Dương Mịch Cung Tuấn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Tạo hình ấn tượng của Dương Mịch trong phần trình diễn 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', nhan sắc ra sao mà lấn át đàn em?

Tạo hình ấn tượng của Dương Mịch trong phần trình diễn 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', nhan sắc ra sao mà lấn át đàn em?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh?

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh?

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng

Lý do thực sự khiến Dương Mịch ly hôn 4 năm mà vẫn chưa tái hôn, tất cả là vì Lưu Khải Uy?

Lý do thực sự khiến Dương Mịch ly hôn 4 năm mà vẫn chưa tái hôn, tất cả là vì Lưu Khải Uy?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng