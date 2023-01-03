Năm 2022, Dương Mịch hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi trong làng giải trí Cbiz. Cô nàng tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau, đồng thời lên sóng 2 bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20. Chính vì sự bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi mà Dương Mịch liên tục bị nhận xét là có trạng thái không tốt khi quay hình các bộ phim.

Điển hình là khi lên sóng bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch nhận hàng loạt chỉ trích là đã bước vào tuổi trung niên nên không hợp đóng vai thiếu nữ ngôn tình. Hơn nữa, trạng thái mệt mỏi, mắt lờ đờ, lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc, càng khiến cô trông già dặn hơn bạn diễn Hứa Khải khá nhiều.

Tuy nhiên, mới đây, trong bộ ảnh được công ty Gia Hành chia sẻ trên Weibo, Dương Mịch gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không tì vết. Bộ ảnh sau khi được chia sẻ, đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý và lượt tương tác khủng từ fan hâm mộ.

Trong ảnh, Dương Mịch trẻ trung, sành điệu với trang phục quần jean, áo len đơn giản nhưng vô cùng năng động. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn "đốn tim" người nhìn với làn da trắng sáng, mái tóc thả dài, trang điểm nhẹ nhàng, vui vẻ chụp ảnh cùng thú cưng.

Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại lời khen "có cánh" cho nhan sắc cuốn hút và gu thời trang "xịn mịn" vượt bậc của "chị đại" Gia Hành. Tuy vậy, Dương Mịch cũng vướng không ít tranh cãi vì cho rằng cô nàng đã sử dụng filter hay công cụ photoshop để làm gương mặt mịn màng, tươi tắn hơn.

Sắp tới đây, nàng tiểu hoa có dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Cung Tuấn chuẩn bị lên sóng. Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên với ngoại hình đẹp. Thậm chí, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn được cho là sẽ giúp dòng phim tiên hiệp thoát mác "một màu trắng xóa".