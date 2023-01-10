Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc của nam người mẫu Trang Mộ Khanh

Sao quốc tế 10/01/2023 14:57

Cảnh sát Trùng Khánh mới đây đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến nam người mẫu Trang Mộ Khanh qua đời vào ngày 6/1 vừa qua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 6/1 vừa qua, nam người mẫu Trang Mộ Khanh đã gặp tai nạn qua đời khi đang di chuyển với tốc độ cao bằng xe mô tô phân khối lớn. Cảnh sát tỉnh Trùng Khánh tiết lộ, nguyên nhân vụ tai nạn rất có thể bắt nguồn từ sự bất cẩn của chính nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc của nam người mẫu Trang Mộ Khanh - Ảnh 1

Cụ thể, cảnh sát phỏng đoán, trong lúc lái xe, Trang Mộ Khanh đã bị cảm giác hưng phấn do tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái của mình. Vì vậy, nam người mẫu đã lao sang bên kia đường và va chạm với 2 phương tiện ngược chiều, dẫn đến tai nạn khiến chính anh và thêm 3 người nữa thiệt mạng.

Điều khiến dư luận chú ý hơn nữa đó chính là Trang Mộ Khanh chỉ mới cập nhật mạng xã hội 2 giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ít ngày trước đó, nam người mẫu còn đăng tải một nội dung gây hoang mang lên mạng xã hội: "Sau này chúng ta xây mộ gần nhau một chút đi, để đêm xuống có thể cùng đi chơi".

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc của nam người mẫu Trang Mộ Khanh - Ảnh 2

Vì qua đời khi mới chỉ 21 tuổi, Trang Mộ Khanh khiến khán giả, người thân và bạn bè không khỏi tiếc thương. Sự việc này đã khến truyền thông xứ Trung đưa ra cảnh báo an toàn giao thông, đặc biệt với bộ môn xe mô tô phân khối lớn.

Trướng Trang Mộ Khanh, vào tháng 10/2022, nữ người mẫu Ngu Điềm Tịnh cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, người đẹp đang trên đường đến tham dự sự kiện mô tô tại Giang Tô, quê nhà của cô thì va chạm với một phượt thủ khác. Vụ tai nạn khiến Ngu Điềm Tịnh tử vong tại chỗ, người kia bị thương nặng.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc của nam người mẫu Trang Mộ Khanh - Ảnh 3

Cảnh sát tiết lộ, nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được cho là do Ngu Điềm Tịnh vào cua quá tốc độ dẫn đến mất lái và va chạm vào các phương tiện khác. Trước khi gặp tai nạn giao thông, nữ người mẫu nhiều lần được người hâm mộ nhắc nhở về vấn đề an toàn khi lái xe vì cô thường xuyên thực hiện các động tác nguy hiểm trên xe motor khi đang đi với tốc độ cao.

Theo trang iFeng, mũ bảo hiểm mà Ngu Điềm Tịnh mang là hàng kém chất lượng và đã vỡ vụn ra trong vụ tai nạn giao thông. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nữ người mẫu mất mạng.

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